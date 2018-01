Senioren lassen Betrüger abblitzen Am Telefon wollen Unbekannte ältere Menschen abzocken. Die dreiste Masche misslingt jedoch.

Symbolfoto © Sven Ellger

Wilsdruff/Freital. Die Polizei warnt vor Betrügern. Sie hatten am Freitagnachmittag in Wilsdruff und Freital versucht, ältere Menschen hereinzulegen und sie um ihr Gespartes zu bringen.

Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurden gleich drei Fälle bekannt. Die Betrüger gingen demnach immer nach derselben Masche vor. Sie riefen bei den Senioren an, gaben sich in geschickter Gesprächsführung als Verwandter aus und baten um Bargeld zwischen 7 000 und 18 000 Euro. Das Geld sollte angeblich für einen Wohnungskauf verwendet werden.

Die Geschädigten ließen sich jedoch nicht darauf ein und beendeten die Telefonate. (szo)

