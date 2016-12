Senioren in den Orten feiern

Diese Woche finden in den Ortsteilen der Stadt Altenberg eine Reihe weiterer Seniorenweihnachtsfeiern statt, wie die Stadtverwaltung der Bergstadt informierte. Am Mittwoch, dem 7. Dezember, sind gleichzeitig zwei Feiern angesetzt. In Zinnwald treffen sich die älteren Einwohner um 14 Uhr im Lugsteinhof und in Altenberg zur selben Zeit im Knappensaal zu einem besinnlichen Beisammensein. Einen Tag später, am Donnerstag, sind um 14 Uhr in Schellerhau die Senioren in das Gasthaus Lockwitzgrund eingeladen.

Am Wochenende sind die Weihnachtsfeiern für die Ortsteile Fürstenau und Bärenstein angesetzt. Die Fürstenauer feiern am Sonnabend um 14 Uhr im Kultursaal. Die Bärensteiner treffen sich am Sonntag, dem 11. Dezember, ab 13.30 Uhr im Landgasthof Börnchen. Weitere Weihnachtsfeiern sind in der Woche ab 14. Dezember geplant, wie die Stadt mitteilte. (SZ/fh)

