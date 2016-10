Senioren im Wald vermisst

Einbrecher in zwei Betrieben Burkau. In der Nacht zum Sonntag sind Diebe in zwei Betriebe an der Burkauer Schulstraße eingedrungen. Aus dem ersten Gebäude stahlen die Täter mehrere Päckchen Kaffee und einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Aus dem zweiten Betrieb nahmen die Diebe zwei Laptops, einen CD-Player, eine Videokamera und einen Fotoapparat mit. An dem Gebäude verursachten die Ganoven teilweise erheblichen Schaden.

Vermisste Rentner gerettet Kamenz/Königsbrück. Gleich zwei Vermisstensuchen im Kamenzer Land endeten am Sonntag glimpflich. In Kamenz verschwand am Abend ein Bewohner (86) eines Seniorenheimes an der Christian-Weißmantel-Straße. Durch intensive Suchmaßnahmen konnten Polizisten den Senior auf dem Gelände im Kamenzer Spittelforst feststellen. Der Mann war gestürzt und konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Er kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus. Ebenfalls am Sonntagabend meldete ein Mann seinen Vater (76) als vermisst. Der Rentner war bei Röhrsdorf Pilze sammeln. Weil er zu erschöpft war, den Weg zu seinem Fahrzeug zu bewältigen, rief er seinen Sohn an. Der schaltete die Polizei ein. Die Beamten konnten den Rentner anhand der Angaben schnell finden.

Transparente sichergestellt Pulsnitz. Am Montagmorgen haben Unbekannte mehrere Transparente auf Brückengeländern an der A 4 zwischen den Anschlussstellen Burkau und Pulsnitz angebracht. Die drei etwa ein Meter mal zehn Meter großen Schriftzüge enthielten Aussagen, die nach Polizeiangaben dem rechten politischen Lager zuzurechnen sind, jedoch nach ersten Erkenntnissen keine strafrechtliche Relevanz haben. Beamte des Autobahnpolizeireviers stellten die Transparente sicher.

Gegen Betonkübel gefahren Schwepnitz. Anwohner hatten am Sonntag an der Schulstraße in Schwepnitz beobachtet, wie ein 27-Jähriger mit seinem Opel gegen mehrere Betonkübel gefahren war und anschließend versuchte, zu Fuß zu flüchten. Dank den Passanten konnte der Mann gestoppt und an die Polizei übergeben werden. Beim Überprüfen stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Auto nicht zugelassen war. Außerdem bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,92 Promille.

Betrunken unterwegs Pulsnitz. Am Sonntagnachmittag hatte eine Streife in Pulsnitz einen VW -Fahrer kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,56 Promille. Sofern es sein erster Verstoß in dieser Richtung war, erwarten den Fahrer ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Bundeszentralregister.

Werkzeug gestohlen Sohland. In der Nacht zu Montag sind Diebe in Sohland an der Spree in eine Garage an der Scheidenbachstraße eingedrungen. Die Täter stahlen eine elektrische Rasenkantenschere sowie einen Bohrhammer im Wert von insgesamt etwa 700 Euro.