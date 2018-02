Senioren hängen noch nicht in den Seilen Die neuen Alten: Eine Heidenauer Bürgerinitiative hat sich beim Nachbarn umgehört und eine wichtige Erfahrung mitgebracht.

Mit 79 an der Kletterwand, wie Klaus Lauterbach aus Pirna, ist zwar die Ausnahme, aber die Senioren werden immer fitter. © Archiv: Marko Förster

Heidenau. Die eingeschlafene Heidenauer Arbeitsgruppe Senioren weckt eine neue Diskussion. Wird sie gebraucht? Wenn ja, wofür? Und vor allem, was wollen die Senioren selbst? Klar ist, die Alten von heute fühlen sich selbst mit 80 oft noch nicht alt. Jedenfalls immer mehr von ihnen. Für Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) gibt es deshalb im Wesentlichen zwei Gruppen von Alten: die, die um die Welt reisen und jene in Heimen und betreuten Wohneinrichtungen. Dazwischen aber gibt es eine weitere Gruppe. Diejenigen, die weder im Heim sind noch reisen wollen, sondern die relativ gesund und munter zu Hause sind. Dort wollen sie noch möglichst lange bleiben. Aber wie?

Hier setzt die Arbeit der Pirnaer Seniorenvertretung an. Bei der hat sich jetzt die Heidenauer Bürgerinitiative umgehört. Peter Fischer berichtet von den Pirnaer Bemühungen, Senioren zu helfen, ihr Zuhause für sie so zu gestalten, dass sie eben da wohnen bleiben können. Zudem sei die Vertretung gut verankert und arbeite eng mit der Verwaltung zusammen. „In Pirna läuft das“, sagt Fischer. Die Bürgerinitiative will sich nun mit Ursula Mucsi, der Leiterin der eingeschlafenen Arbeitsgruppe, zusammensetzen. Danach sollen interessierte Senioren eingeladen werden. Man will die Arbeitsgruppe wiederbeleben. Doch wofür?

Es gibt Vereine wie den Partnerschaftsverein, es gibt Wandergruppen, den Sport und die Musik. Man muss sie nur nutzen. „Also Senioren, überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund und gehen Sie auf Leute zu, die Sie kennen. Kontakte sind leichter geknüpft, als man denkt“, sagt Rosemarie Wolf. Sie selbst ist seit vielen Jahren in der Seniorenarbeit aktiv, auch in der Arbeitsgruppe. „Ich finde es auch schade, dass sie eingeschlafen ist“, sagt sie. „Ich war immer der Meinung, dass Großeltern zur Familie gehören und dass es für eine familienfreundliche Gemeinde angebracht wäre, wenn die ältere Generation mit einbezogen würde.“ Heute, sagt sie, gibt es auch für Ältere genug Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Der Bürgerinitiative geht es auch nicht um Veranstaltungen und sonstige Angebote oder gar Betreuung. Davon gäbe es in Heidenau in der Tat genug von ganz unterschiedlichen Anbietern. Sie hat vielmehr eine Interessenvertretung, eine Verbindung zwischen Senioren und Stadt, einen Vermittler im Blick. Ob das die Heidenauer auch so sehen, will die Bürgerinitiative nun erkunden. Zu ihren Sprechstunden kommen auch Senioren. Die haben zurzeit jedoch hauptsächlich ein Problem: Sie müssen für die Erweiterung des betreuten Wohnobjektes Sonnenhof aus ihren Wohnungen, haben Sorge, keine passende zu finden und mehr Miete zahlen zu müssen. Ein Thema für eine Seniorenvertretung?

