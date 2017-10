Senioren für Ü70-Team gesucht Das gab es im Fußballverband Oberlausitz noch nie: Eine Elf mit Spielern ab 67 Jahren.

Immer offen für neue Ideen: Frank Konietzky. © Gunnar Schulze

Der FVO Breitensport plant, eine Ü70-Mannschaft, welche es bisher im Fußballverband Oberlausitz noch nie gegeben hat, ins Leben zu rufen. Diese soll bereits an der Sachsenmeisterschaft am 25. Februar in Wilsdruff teilnehmen. „Dazu wird selbstverständlich auch trainiert, aber erst einmal wollen wir das Interesse der älteren Fußballer wieder wecken“, so Frank Konietzky in einer Pressemitteilung.

Gesucht werden Spieler ab 67 Jahren, welche noch in einem Sportsverein angemeldet sind. „Es muss sich dabei nicht unbedingt um einen im DFB gemeldeten Fußballverein handeln“, so Konietzky.

Die Spieler sollten aber regelmäßig im Verein am Training teilnehmen, um die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten. „Wenn der Zuspruch hält, was er verspricht, würden wir Anfang November ins Hallentraining einsteigen“, sagte Konietzky. „Vielleicht können wir gemeinsam an die sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre im Ü50- und Ü60-Bereich anknüpfen, wo wir etliche Silber und Bronzemedaillen und gute Platzierungen für unseren FVO erkämpfen konnten.“

Ende August fand in Gröditz bei Riesa der 2. Sächsische Regiocup der Ü70 statt. 15 Mannschaften aus ganz Ostdeutschland konnte man dort bestaunen. Am Ende siegte der SV Buchholz aus Berlin. Es war die Mannschaft mit der besten Physis, dauerte doch das Turnier über sechs Stunden. (SZ)

