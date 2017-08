Senioren fühlen sich in Bühlau wohl Die Wohnanlage an der Bautzener Straße wurde saniert. Für den Alltag gibt es hier Hilfe.

Traudel Brenner hat ihre neue Wohnung bereits gemütlich eingerichtet. Nun freut sie sich auf die Einweihungsfeier für das sanierte Gebäude. © René Meinig

Seit Kurzem wohnt die 88-jährige Gertraude Brenner in einer der Seniorenwohnungen in Bühlau. Sie hatte dafür ihre Wohnung aufgegeben und fühlt sich hier nun sehr wohl. „Seit ich eingezogen bin, wird es jeden Tag schöner. Zuerst war hier ja noch viel Schutt von den Bauarbeiten“, sagt sie. Im September 2016 hatten die Ausbauarbeiten an den ersten Gebäuden der Anlage an der Bautzner Landstraße unweit der Bühlauer Schwimmhalle begonnen. Jetzt wurde das vierte der sieben Häuser fertiggestellt. Das älteste Gebäude steht hier bereits seit 1929. 2004 hat die städtische Firma Cultus für Betreuungsdienstleistungen die gesamte Anlage übernommen.

Die 45-jährige Katja Thiemann ist die Hausleiterin und Ansprechpartnerin für die 58 Bewohner. Sie verweist auf die moderne Einrichtung. „Früher hat man noch anders gebaut. Die Duschen hatten einen zu hohen Einstieg.“ Jetzt sind sie barrierefrei. Zusätzlich wurden Kühlschränke höher angebracht, Fenstergriffe dafür niedriger. Fahrstühle ersetzen jetzt Treppenlifte.

„Wir sind hier, um die Hürden des Alters zu nehmen. Die Senioren bleiben länger rüstig“, sagt Thiemann. Das Konzept ist für Personen ohne Pflegestufe vorgesehen. Diese leben in eigenen Wohnungen, für die sie selbstständig Möbel mitbringen. Dabei haben sie vorher häufig, wie auch Traudel Brenner, allein gelebt. In der Anlage sorgen Krankenschwestern dafür, dass niemand seine Tabletten vergisst, oder bringen das Mittagessen aufs Zimmer. Für besondere Notfälle hat jeder Bewohner einen mobilen Notrufknopf. Der Alltag der Rentner wird so weit unterstützt, dass sie allein zurechtkommen. „Die Hauswirtschafterin hat mir die Waschmaschinen erklärt, damit ich sie selbst bedienen kann“, sagt die Seniorin.

Gertraude Brenner nutzt auch ein Angebot der Ergotherapeutin des Hauses. Dafür lernt sie noch einmal den Text eines Liedes. Im Kurs soll das mit Klatschen begleitet werden. Diese Übungen sollen den Senioren helfen, aktiv zu bleiben. Später trifft sie andere Bewohner im Speisesaal zum Mittagessen. Vielleicht aber auch, wenn sie das Gemeinschaftsbeet neu bepflanzen.

Einen Einblick in die Wohnanlage in Bühlau gibt es am 13. September von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür.

