Senioren-CDU fordert Handy-Verbot an Schulen Gefährden Smartphones den Schulerfolg der Kinder? Viele Ältere machen sich Sorgen, es gibt sogar Warnungen vor verheerenden Folgen.

Pilotprojekt: Schüler im Friedrich-Gymnasium Freiburg arbeiten im Unterricht mit ihrem Handy. © picture alliance / dpa

Das Thema Smartphones im Klassenzimmer ist an vielen Schulen ein Dauerbrenner. Eltern fürchten, dass ihre Kinder in Chatgruppen gemobbt werden. Lehrer sind genervt, wenn die Aufmerksamkeit von Schülern von den kleinen Computern aufgesogen wird. Nun sind mit der jüngsten TIMSS-Bildungsstudie auch noch besorgniserregende Mathe-Probleme an Deutschlands Grundschulen deutlich geworden. Zeit für ein Handyverbot an Schulen?

Für Otto Wulff ist die Sache klar – der Vorsitzende der Senioren-Union ist für ein Verbot. Die Kinder würden durch Handys zu stark abgelenkt. Als er neulich in einer Schule war, erzählt Wulff, traf er sechs Jungen zwischen 11 und 14 Jahren. „Sie sprachen kein Wort miteinander“, sagt der 83-Jährige. „Alle hatten ein Handy in der Hand. Wie wollen die Kinder da kommunizieren lernen?“ Dem CDU-Politiker geht es um Leistungen, um Konzentration – aber auch um Freiräume. „Man muss den Kindern helfen, die nötige Ruhe für Ideen, Träume zu haben.“ So etwas komme sonst gar nicht auf. „Wenn man permanent abgelenkt wird, geht das Gespür dafür verloren, sich um die Umgebung zu kümmern, zu horchen, was drumherum ist.“

Der Vorstoß scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hatte erst im Oktober angekündigt, fünf Milliarden Euro lockerzumachen, um die 40 000 Schulen computertechnisch aufzurüsten. Mit dem Deutschen Lehrerpreis wurde im Herbst ein Projekt aus Freiburg ausgezeichnet, bei dem Schüler den Nutzen von Smartphones im Unterricht erkunden.

Doch geht die digitale Euphorie nicht an den Problemen vorbei? Auch der Wuppertaler Lehrer und Autor Arne Ulbricht wirbt für ein Handyverbot. „Schüler schauen im Unterricht ständig aufs Smartphone und haben, wenn man sie aufruft, keine Ahnung“, so Ulbricht bei Spiegel Online.

Der Deutsche Philologenverband hält nichts von einem Verbot. „Das ist eine Geisterdebatte“, sagt sein Vorsitzender Heinz-Peter Meidinger. Im Unterricht seien Handys ohnehin meist verboten – Lehrer könnten sie aber etwa für bestimmte Recherchen erlauben. Smartphones im Unterricht auszuschalten, hält Meidinger für sinnvoll. Doch geschätzt zu 80 bis 90 Prozent umgingen die Schüler entsprechende Vorgaben – und schalteten nur auf stumm. „Ein Verbot geht an der echten Lebenssituation vorbei, da müsste man den Schülern die Geräte schon abnehmen.“ Zur Kontrolle bräuchte man am Ende aber noch Leibesvisitationen und Taschenkontrollen – das wolle niemand. Und es sei auch juristisch heikel. Ganz abgesehen davon, dass Eltern ihre Kinder auch oft zumindest in Pausen erreichen können wollten.

Der Digitalverband Bitkom hat für Otto Wulff eher ein müdes Lächeln übrig. „Wir verstehen den Vorschlag der Senioren-Union als gut gemeinten Ratschlag älterer Menschen an den Nachwuchs“, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Mobile Geräte müssten sinnvoll in den Unterricht integriert werden. Sie ermöglichten individuelles Lernen. „Wer ein Handyverbot an Schulen fordert, frustriert Schüler und verbaut ihnen Bildungschancen.“ (dpa)

zur Startseite