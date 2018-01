Senioren beweisen Ehrgeiz Der Döbelner Anzeiger ehrt Sportler des Jahres. Dass nicht alle da waren, hatte seinen Grund.

Anna Fuchs (von links). Dennis Seeger, Harry Spieler, Kurt Adam, Klaus Engemann und Evelin Dathe freuten sich am Donnerstag über ihre Ehrung im Rahmen der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers. © Dietmar Thomas

Döbeln. Die 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers ist Geschichte. Im zweiten Anlauf – der erste Versuch musste wegen des Sturmtiefs „Friederike“ kurzfristig abgesagt werden – nahmen nach den Fuß- und Handballern die Sieger und Platzierten der weiteren Sportarten ihre Pokale und Gutscheine entgegen. Und die Legenden des Sports, die anlässlich der 20. Auflage der traditionellen Publikumswahl seit 1991 erstmals geehrt wurden.

„Wir wollten einfach einmal Urgesteine des Sportes in einer Kategorie ehren, die die ganze Bandbreite umfasst. Vom erfolgreichen Sportler über den Trainer bis hin zum Ehrenamtler“, sagte DA-Geschäftsführer Matthias T. Poch. „Und das ist uns gelungen.“ So zeigte sich insbesondere „Kurti“ Adam, der eine wahre Legende im Handballtor ist, sichtlich gerührt (siehe Interview). Dass man trotz höheren Alters noch ehrgeizig ist, diesen Beweis trat auch der Zweitplatzierte der Legenden an, denn erst am Mittag war Klaus Engemann aus dem Trainingslager im Erzgebirge abgereist, wo er sich auf kommende Skiwettkämpfe vorbereitete. Der Stockhausener, der die Sachsenfahne bei Lauf- und Skilaufveranstaltungen sowie Wander- und Klettertouren auf der ganzen Welt mitführt, wird im Februar 80! Ebenfalls wegen Wettkampfvorbereitungen war die Sportlerin des Jahres, Bärbel Hempel, verhindert, die derzeit im Bayrischen Wald ein Lauftraining absolviert. „Es ist schon beachtlich, was auf diesem Gebiet für Anstrengungen unternommen werden, um Erfolge zu erkämpfen“, sagte Matthias T. Poch und fügte an: „Wir freuen uns natürlich, durch diese Aktion mit unseren Partnern die Sportlerinnen und Sportler unterstützen zu können.“ Und so blickte er bei der Übergabe der Pokale und Gutscheine nicht nur zurück, sondern motivierte den Nachwuchssportler des Jahres, Dennis Seeger, dranzubleiben, um bei den nächsten oder übernächsten Olympischen Spielen zu starten.

Die Ausgewählten zurück 1 von 4 weiter Sportler/-in des Jahres 1. Bärbel Hempel (ESV Lok Döbeln) 14,3 % 2. Georg Ernst (Döbelner SC 02/90) 14,0 % 3. Evelin Dathe (Döbelner SV Vorwärts) 13,5 % „Nachwuchssportler/-in des Jahres“ 1. Dennis Seeger (LSV 99 Hartha) 27,9 % 2. Anna Fuchs (Döbelner SV Vorwärts) 23,5 % 3. Maximilian Skarke (Döbelner SC 02/90) 18,7 % „Legenden des Sports“ 1. Kurt Adam (HSG Neudorf/Döbeln) 41,1 % 2. Klaus Engemann (ESV Lok Döbeln) 10,6 % 3. Harry Spieler (Döbelner SC 02/90) 9,3 % Gewinner Reisegutschein SZ-Reisen: Dietrich, Carmen (Döbeln). Gutscheine RHG Leisnig/Oschatz: Schmidt, Jens (Döbeln); Keller, Friedrich (Leisnig); Bachmann, Haike (Waldheim); Kluge, Katja (Hartha); Schumann, Katrin (Zschaitz-Ottewig). Bowlinggutscheine WelWel: Rosalinde Kluge (Naundorf/Tiefenbach); Magin, Jenny (Döbeln); Schönfelder, Sandra (Döbeln); Kaiser, Gunter (Döbeln). Die Verlosung fand unter allen eingegangenen gültigen Wahlscheinen unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

