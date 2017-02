Senioren auf der Notbremse Ältere Kraftfahrer haben im Kreis die jugendliche Risikogruppe überholt. Sollen sie nun zum Test?

Noch fit genug zum Autofahren? Senioren gelten inzwischen als eine Risikogruppe auf den Straßen. © dpa

Mit Wucht rauschte kürzlich ein Senior über den Kreisverkehr bei Pulsnitz und landete in den Leitplanken. Die Spuren sind noch zu sehen. „Wann wird endlich regelmäßig die Tauglichkeit von älteren Fahrern überprüft?“, fragten ein Nutzer im sozialen Netzwerk und entfachte eine Diskussion um das Thema. Die flackert regelmäßig auf. Denn solche Unfall-Nachrichten tauchen gefühlt immer öfter auf.

Ganz klar: die Gesellschaft altert. So schätzt, Tobias Sprunk, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz ein: „Immer mehr ältere Menschen, bleiben durch fortschreitende Technik und steigende Lebenserwartung, im Alter mobil.“ Das wirke sich auch auf die Zahl der Unfälle aus, die von über 65-Jährigen verursacht wurden. Die stieg von 2014 auf 2015 in der gesamten Polizeidirektion mit den Kreisen Bautzen und Görlitz um 143 Unfälle und werde weiter steigen, so die Prognose.

Zahlen aus dem Statistischen Landesamt in Kamenz sind noch aufschlussreicher. Sie betrachten nur die Pkw-Unfälle mit Personschäden im Kreis Bautzen. Das waren 2001 genau 65, die von Senioren über 65 Jahren verursacht wurden. In der Gruppe der 18 bis 25-Jährigen waren es 386. 15 Menschen wurden getötet. Die Risikogruppe der jugendlichen Kraftfahrer verursachte damals also deutlich mehr Unfälle mit Verletzten und Todesopfern. Innerhalb von 15 Jahren hat sich die Situation deutlich verändert – ja umgekehrt. Die jugendliche Risikogruppe steht 2015 noch mit 90 Unfällen in der Statistik – ohne Todesopfer. Bei den Senioren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt mit 133 Unfällen und vier Toten. Die Statistik ist auch für Dietmar Zanker, dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht in dieser Konsequenz neu: „Hier spiegelt sich die demografische Entwicklung wieder.“ An der müsse die Verkehrswacht dranbleiben. Älteren Leuten falle es schwerer, komplexe Situationen zu erfassen, beim Abbiegen an Einmündungen oder in kniffligen Vorfahrtssituationen. Da komme es öfter als bei anderen Fahrergruppen zum Crash. Dafür seien Rasen und Drängeln als Unfallursache selten unter den Delikten. Denn ihre Defizite kompensieren sie vor allem mit Erfahrungen und durch defensive Fahrweise, sagt Zanker.

Fahrweise hinterfragen

Die Verkehrswacht spricht sich gegen gesetzliche Zwangsmaßnahmen ab einem bestimmten Alter, wie verpflichtende Tests aus. Dabei sieht sie sich einig mit dem ADAC und mit dem Deutschen Verkehrsgerichtstag. Die Verkehrsbehörde im Landratsamt Bautzen erklärt warum: Vom Alter eines Kraftfahrers könne nicht automatisch auf die Eignung zum Autofahren geschlossen werden. So ist es für Dietmar Zanker sinnvoller, den Senioren ihre Grenzen deutlich zu machen, den Realitätssinn zu schärfen. „Damit sie z. B. bei schlechtem Wetter die Fahrt zum Supermarkt lieber verschieben oder den Führerschein abgeben, wenn es Zeit ist.“ Die Senioren sollen ihre Fahrweise selbst hinterfragen. Um sich zu testen, gebe es Fahrtrainings, Auffrischungskurse bei Fahrschulen, Sehtests. Auch der Rat von Verwandten und dem Hausarzt gewinnen an Bedeutung. Polizeisprecher Sprunk: „Bei Zweifeln an der eigenen Fahreignung sollte sich ein jeder für eine Beratung an seinen Arzt wenden.“ Der könne entsprechende Tests veranlassen. „Jeder Verkehrsteilnehmer sollte ein gesundes Bewusstsein dafür haben, was er sich selbst alles zumuten kann“, so Sprunk.

Wenn das alles im Einzelfall nicht greift, kann auch die Fahrerlaubnisbehörde im Landratsamt die Notbremse ziehen und zur Eignungsuntersuchung auffordern. Dafür müssen jedoch gute Gründe vorliegen: z. B. Verkehrsunfälle oder krankheitsbedingte Ausfallerscheinungen. Die Behörde kann dann Auflagen erteilen und im Ernstfall die Fahrerlaubnis sogar entziehen, zur eigenen Sicherheit des Fahrers und der anderen Verkehrsteilnehmer. Einige Fälle habe es gegeben, teilt die Behörde mit. Der Kraftfahrer bekomme aber zuerst die Gelegenheit zum freiwilligen Verzicht.

Behörde kann eingreifen

Freiwilligkeit ist das Stichwort für die Kreisverkehrswacht und Überzeugungsarbeit. 300 Veranstaltungen moderiere allein die Verkehrswacht im Kreis. Mit 1 500 regelmäßigen Teilnehmern erreiche sie vor allem die Zielgruppe der ältere Leute. Sie wolle und müsse man noch intensiver begleiten beim Autofahren im Alter. Denn das sei gerade auf dem Land ein wichtiges Stück Lebensqualität. Es ist eine Frage der Mobilität, eine Notwendigkeit, so Zanker. Damit trifft er die Meinung vieler älterer Kraftfahrer. Zu ihnen gehört der Kamenzer Lothar Schöppe mit seinen fast 93 Jahren. Er fahre jeden Tag: zum Arzt, zur Physiotherapie nach Gersdorf, zum Mittagessen oder zum Friedhof. Ohne Auto wäre er aufgeschmissen. „Ich will aber auch sicher unterwegs sein“, sagt er. So fahre er nicht mehr bei Nacht und nur noch Strecken, die er kenne im Umkreis von Kamenz. Pflichttests lehnt auch er ab. Es sollte jeder selbst entscheiden können und sich genug Realitätssinn bewahren. Dieser Prozess findet statt, ist sich Dietmar Zanker sicher. Er weiß zugleich, dass andere Länder mittlerweile Tests eingeführt haben: „Wir gehen einen schwierigeren, einen längeren Weg.“

