Senioren auf dem alten Kasernengelände Zwischen Landratsamt und Supermarkt entsteht ein Seniorenzentrum. Der künftige Betreiber hat bereits einige Erfahrung in der Branche.

Es tut sich was an der Dr.-Scheider-Straße hinter dem Landratsamt (hinten). Ein Unternehmen aus der Pfalz lässt hier eine Seniorenresidenz errichten. © Sebastian Schultz

So mancher Kunde des Lidl-Marktes an der August-Bebel-Straße kann es nicht lassen, noch ein paar Minuten vom Parkplatz aus das Treiben auf dem Nachbargrundstück zu beobachten. Seit einigen Tagen wird auf dem Gelände an der Dr.-Scheider-Straße fleißig gebaut. Bagger, Lkw und Baucontainer stehen dort, die Mitarbeiter mehrerer Baufirmen sind auch vor Ort.

Doch was soll nun auf dem ehemaligen Kasernengelände entstehen? Darüber rätselt mancher Anwohner und Lidl-Kunde. Eine Bautafel jedenfalls fehlt, am Bauzaun prangen bisher nur einige Werbeplakate für Veranstaltungen in der Sachsenarena und ein Immobilienbüro. „Wir sind ja erst seit Kurzem vor Ort“, sagt Bauleiter Dietmar Seifarth. Der Mitarbeiter von Lindner-Bau aus Hohenstein-Ernstthal liefert auch prompt die Antwort auf die wichtigste Frage hinterher: „Wir bauen hier eine Seniorenresidenz.“

Derzeit finden laut Seifarth noch Tiefbauarbeiten auf dem Gelände statt. Richtig losgehen soll es auf der Baustelle erst in den nächsten Wochen. Einen Betreiber für das künftige Seniorenzentrum gibt es auch schon: Die Azurit-Gruppe dürfte bereits einige Erfahrung in der Branche mitbringen. Das 1997 mit Sitz in Eisenberg in der Pfalz gegründete Unternehmen betreibt mittlerweile etwa 50 Senioren- und Pflegezentren, verteilt auf elf Bundesländer. In Sachsen betreibt die Gruppe bisher unter anderem Standorte in Leipzig, Chemnitz, Kamenz und Borna.

Zum bundesweiten Angebot von Azurit gehören stationäre Pflege, Kurzzeitpflege und die spezielle Betreuung demenzkranker Menschen. Außerdem werde in einigen Häusern betreutes Wohnen angeboten. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt Azurit dafür mehr als 2 500 Mitarbeiter. Der Name des Unternehmens leitet sich von dem gleichnamigen, blauen Mineral ab und soll ein Sinnbild für das Alter sein, heißt es auf der Internetseite des Dienstleisters.

zur Startseite