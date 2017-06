Senior verzichtet auf Führerschein Ein 86-jähriger Altenberger räumte seinen Fehler ein und das Verfahren gegen den Mann wurde eingestellt.

Für einen 86-jährigen Mann aus Altenberg war es das Wichtigste, seinen Führerschein wiederzubekommen. Abgenommen worden war er ihm, weil er am 10. Januar diesen Jahres in Dippoldiswalde einen Unfall verursacht hatte. Vom Autohaus Liliensiek kommend, soll er, laut Anklage, beim Einbiegen auf die B 170 die Vorfahrt nicht beachtet haben und seitlich mit einem von rechts kommenden BMW X5 zusammengestoßen sein. Es entstand ein Schaden von rund 8 700 Euro. Statt anzuhalten und zumindest seine Personalien anzugeben, war der Angeklagte einfach weitergefahren.

Zum Prozessauftakt Anfang Juni hatte der Senior am Amtsgericht in Dippoldiswalde die Vorwürfe noch bestritten. Am Donnerstag ließ er durch seinen Anwalt übermitteln, dass er seinen Fehler einräumt und auf die Herausgabe seines Führerscheins verzichtet. Für das Gericht war die Sache damit erledigt. Es stellte das Verfahren gegen den Mann ohne jegliche Auflagen ein. (ypo)

