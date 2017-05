Senior stößt mit Radler zusammen Ein 85-jähriger Fußgänger wird bei einem Unfall schwer verletzt. Der Radfahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Ein Fußgänger (85) musste am Dienstagmittag nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Pedelec-Fahrer (27) war gegen 12.30 Uhr am Markt in Richtung Rochlitzer Straße unterwegs, als der Fußgänger die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Der Radler versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Mann nicht verhindern. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Sachschaden entstand laut Polizeiangaben nicht. (DA)

