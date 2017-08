Senior stirbt nach Unfall auf B6 Bei Reichenbach sind am Mittwoch ein Nissan und ein Renault kollidiert. Ein Fahrer erlag nun seinen Verletzungen.

Das Foto zeigt den verunfallten Nissan und Renault auf der B6 bei Reichenbach. © Danilo Dittrich

Reichenbach. Der 90-jährige Nissan-Fahrer ist nach dem Unfall auf der B6 bei Reichenbach inzwischen verstorben. Darüber informiert Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz. Der 90-Jährige befuhr am Mittwoch, gegen 12 Uhr, die Oberreichenbacher Straße in Fahrtrichtung Mengelsdorf. An der B6 übersah der Senior laut der Polizeisprecherin offenbar einen vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen und dessen Renault Clio. Die Fahrzeuge stießen zusammen, beide Fahrer verletzten sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Dort erlag nun der Senior seinen Verletzungen. An den Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro. (szo/tc)

zur Startseite