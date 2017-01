Senior löst Kettenreaktion beim Einparken aus Ein Rentner wollte sein Auto in der Tiefgarage der Elbgalerie abstellen – und sorgte letztlich für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Nicht schon wieder, dachten viele. Als am Donnerstagmittag Feuerwehr und Polizei am Eingang der Tiefgarage der Riesaer Elbgalerie parkten, rief das bei einigen Kunden Erinnerungen an den Feueralarm vom 12. Januar wach, als Unbekannte Holzpaletten angezündet hatten. Einen Tag später fand gleich noch ein Probealarm statt. Dieses Mal gab die Polizei aber Entwarnung: kein Feuer. Der Einsatz war eigentlich eine Unfallaufnahme, sagte Polizeisprecherin Jana Ulbricht.

Ein Senior war mit seinem Opel Astra im Parkhaus unterwegs, fand eine Lücke und wollte einparken – dabei rutschte der 77-Jährige jedoch versehentlich von der Bremse aufs Gaspedal und stieß mit seinem Wagen gegen einen parkenden VW. Der Rentner löste damit eine wahre Kettenreaktion aus, bei der mehrere Fahrzeuge Schaden nahmen. Denn durch den Aufprall wurde der VW gegen einen Honda und einen Renault geschoben und der Renault wiederum gegen einen weiteren Honda, der ebenfalls in der Tiefgarage abgestellt war.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 14 000 Euro an den fünf Fahrzeugen, so die Bilanz der Polizei. Die Beamten riefen die Feuerwehr, damit die Kameraden ausgelaufenes Öl per Bindemittel aufsammeln.

Die betroffenen Autobesitzer wurden indes durch eine Durchsage des Centermanagements schnell ausfindig gemacht. (SZ/ste)

