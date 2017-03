Senior kracht gegen Autotür Eine zerstörte Autotür und rund 6 000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Riesa.

Eine zerstörte Autotür und rund 6 000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Riesa. Ein 46-Jähriger parkte seinen VW gegen 9 Uhr auf der Greifswalder Straße in Höhe Chemnitzer Straße ab. Anschließend öffnete er die Fahrertür, jedoch ohne auf den Straßenverkehr zu achten. In der Folge prallte ein 75 Jahre alter Honda-Fahrer gegen die offene Autotür. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, so eine Sprecherin der Polizeidirketion Dresden. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter In zwei Firmen eingebrochen Lampertswalde. Mittwochnacht gerieten zwei Betriebe an der Straße Am Markt in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten jeweils ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Firmenräume. Einem bisherigen Überblick nach stahlen sie zwei Fotoapparate sowie etwas Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Leitplanke beschädigt - Zeugen gesucht Großenhain. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf der B 101 gegenüber der Einmündung zur Straße „Am Fliegerhorst“ die Leitplanke und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zudem Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Schadensverursacher machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Großenhain oder bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351/4832233 zu melden.

zur Startseite