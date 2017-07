Senior fällt auf Betrüger rein 900 Euro zahlt ein 69-jähriger Mann, in der Hoffnung auf einen Gewinn in Höhe von 49.000 Euro.

Ein Senior aus Klipphausen wurde am Montag von Unbekannten mit dem sogenannten Gewinnversprechen um 900 Euro betrogen.

Der 69-jährige Mann erhielt am Nachmittag einen Anruf, in dem ihm ein Gewinn in Höhe von 49 000 Euro in Aussicht gestellt wurde. Als Unkostenbeitrag verlangte der Anrufer jedoch 900 Euro in Form von Steam-Karten. Der Senior kaufte diese und gab die Codes per Telefon weiter. Den versprochenen Gewinn erhielt der Mann nicht. (szo)

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Gewinnen blenden! Für einen echten Gewinn sind keine Gebühren vom Gewinner zu bezahlen! Behandeln Sie Gutscheinkarten bzw. deren Codenummern wie Bargeld!

