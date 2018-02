Senior fährt Stoppschild vor der Polizei um

Mittlerweile steht es schon wieder: Das Stoppschild an der Marienbrücke wird immer mal wieder umgefahren. © Symbolfoto: Sven Ellger

Dresden. Am Donnerstag hat erneut ein Autofahrer das Stoppschild an der Ecke Devrientstraße/ Marienbrücke gefällt. Der Unfall ereignete sich um 16.50 Uhr. Das Auto, ein Kia Sportage, kam von der Brücke. Der 67-jährige Fahrer wollte die illegale Abkürzung Richtung Kongresszentrum nutzen und zog über die Straßenbahnschienen in die Devrientstraße. Dabei fällte er das Stoppschild, das in der Mitte der Straßenmündung steht. Bundespolizisten, die gerade auf dem Heimweg waren, beobachteten den Unfall und stoppten den Fahrer.

Damit ist das Verkehrszeichen an der Ecke nun bereits 24 Mal umgefahren worden. Ein weiteres halbes Dutzend mal haben Autos das Schild gestreift. Die Stadt plant, das illegale Linksabbiegen von der Brücke in die Devrientstraße künftig durch einen Umbau der Mündung unmöglich zu machen. Das passiert voraussichtlich im Frühjahr. (SZ/csp)

