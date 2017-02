Senior auf Irrfahrt

Raubüberfall aufgeklärt Bautzen. Die Polizei hat am Montagabend gegen 19.15 Uhr einen Tatverdächtigen zu einem Raubüberfall vorläufig festgenommen. Die Beamten erkannten im Bautzener Stadtgebiet den 25-jährigen Deutschen anhand einer Täterbeschreibung wieder. Er soll am 22. Februar gegen 17.45 Uhr an der Dr.-Salvador-Allende-Straße einer 76-jährigen Frau die Handtasche geraubt haben. Die Beamten überprüften anschließend die Wohnung des Mannes an der Paul-Neck-Straße.

Heu im Kaninchenstall angezündet Großröhrsdorf. Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen sind in Großröhrsdorf Unbekannte in einen Garten an der Parkstraße eingedrungen. Aus einem Schuppen entnahmen die Täter Heu und brachten dieses dann in einen weiteren Schuppen, in dem Kaninchen gehalten wurden. Anschließend versuchten die Unbekannten offenbar, das Heu zu entzünden. Das Feuer ging glücklicherweise selbstständig aus. Die Täter entwendeten außerdem eine trächtige Zuchthäsin. Den Wert des Tiers schätzte der Eigentümer auf rund 40 Euro. An den Lauben entstand ein Schaden Höhe von etwa 100 Euro.

Radfahrer leicht verletzt Bautzen. Montagmittag ist in Bautzen an der Neusalzaer Straße ein Auto mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Unfall passierte gegen 13.05 Uhr, als ein Volkswagen von einem Supermarktparkplatz auf die Bundesstraße fuhr. Dabei erkannte der 64-jährige Autolenker den 70-jährigen Radfahrer womöglich nicht rechtzeitig. Der Senior stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde medizinisch versorgt.

Autoklau misslingt Großröhrsdorf. In der Nacht zu Montag haben in Großröhrsdorf Unbekannte versucht, einen VW Golf An der Silberspitze aufzubrechen. Ein Eindringen in das Auto gelang den Tätern nicht. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Geld und Autoschlüssel gestohlen Wittichenau. In der Nacht zu Dienstag haben in Wittichenau Diebe eine Geldkassette aus einem Imbissstand am Markt entwendet. Die Täter nahmen das darin befindliche Geld sowie einen Fahrzeugschlüssel und entsorgten anschließend die Kassette. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 200 Euro.