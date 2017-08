Senior auf Chaos-Tour

Radfahrerin kommt in die Schienen Radebeul. Am Montagmittag gegen 13.20 Uhr fuhr eine Radfahrerin auf der Meißner Straße in Richtung Coswig. In Höhe der Carl-Pfeiffer-Straße kam die 55-Jährige mit ihrem Rad in die Schienen. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Scheiben eingeschlagen Meißen. Am vergangenen Wochenende suchten Vandalen den Lagerplatz einer Baufirma am Steinweg heim. Die Unbekannten warfen die Scheiben eines Bauwagens sowie von drei Baumaschinen ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeugen gesucht Moritzburg. Am Montag um die Mittagszeit ereignete sich auf dem Roßmarkt ein Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß wahrscheinlich bei einem Parkmanöver gegen einen geparkten blauen Mazda 5 mit Hannoveraner Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Spuren deuten daraufhin, dass das Verursacherfahrzeug weiß war. Zur Unfallzeit herrschte am Ort reger Besucherverkehr. Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden.

Baggerschaufel entwendet Thiendorf. Diebe verschafften sich über das Wochenende Zutritt auf ein Gelände an der Stölpchener Straße im Thiendorfer Ortsteil Welxande, auf welchem mehrere Baufahrzeuge abgestellt waren. Dort stahlen die Unbekannten eine Baggerschaufel, welche auf einem Anhänger lag. Das ca. 50 bis 60 kg schwere Gerät ist etwa 1 Meter breit und wird in der Regel an einem Minibagger verwendet. Der Stehlgutschaden ist derzeit noch nicht bekannt.