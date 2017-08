Senfwochen starten Einen Monat lang zaubern Bautzener Gastronomen Leckeres mit Senf. Am Dienstag beginnt die Aktion.

Scharf oder mild – bei den Bautzener Senfwochen haben die Gäste die Wahl. © gms

Von Senfeis bis Senf-Cocktail – einen Monat lang locken die Bautzener Bars, Restaurants und Gaststätten jetzt mit ausgefallen Rezepten rund um das bekannteste Produkt der Stadt. An diesem Dienstag starten die Bautzener Senfwochen. 15 Gastronomen beteiligen sich an der Aktion, teilt der Verein Altstadttresen mit. Der Zusammenschluss der Bautzener Wirte organisiert die scharfen Tage in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal.

Wie Pressesprecher Frank Haase sagt, bietet jede Gaststätte mindestens drei verschiedene Senf-Kreationen an. „Wer möchte, kann sich tatsächlich einen ganzen Senf-Tag gönnen“, wirbt der Chef des Restaurants „Haseneck“ für die kulinarische Aktion. Offiziell eröffnet werden die Senfwochen an diesem Dienstag im Senfladen am Fleischmarkt. Dort befinden sich die Senfmanufaktur und das Senfmuseum mit zahlreichen Exponaten zur Geschichte der scharfen Paste.

Bis zum 11. September haben die Bautzener und ihre Gäste anschließend Zeit, die scharfen Rezepte auszuprobieren. Zusätzlich zum Genuss lockt auch in diesem Jahr ein Gewinnspiel. Echte Senf-Freunde können das plüschige Maskottchen Senfi gewinnen. Dazu müssen sie sechs Gaststätten besuchen und sich dies auf der Stempelkarte bestätigen lassen. Die vollständig ausgefüllte Karte kann dann bis zum 11. September im Senfladen am Fleischmarkt gegen das Maskottchen in Form eines Senfbechers eingetauscht werden.

Der Bautz´ner Senf zählt zu den bekanntesten ostdeutschen Marken. In den neuen Bundesländern liegt der Marktanteil des „Mittelscharfen“ bei 70 Prozent. (SZ)

www.feiern-in-bautzen.de/de/bautzener-senfwochen/

zur Startseite