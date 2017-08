Senfwochen mit scharfen Ideen Von Senfeis bis Senf-Cocktail – 14 Restaurants und Gaststätten locken mit ausgefallen Rezepten rund um das bekannteste Bautzener Produkt.

Melanie Jursch vom Irish Pub O‘Conners freut sich auf die schärfsten Wochen des Jahres. Sie hat den Cocktail Cassis Dream kreiert. Das Plüsch-Maskottchen Senfi kann man gewinnen. © Carmen Schumann

Melanie Jursch hat Erfahrung mit scharfen Sachen. Schließlich nimmt die Mitarbeiterin des Irish Pubs O‘Conners nicht zum ersten Mal an den Bautzener Senfwochen teil. Auch diesmal wieder wird sie verschiedene Cocktails mixen, die durch die Zugabe von Bautz‘ner Senf ihre spezielle Note erhalten. So zum Beispiel der „Cassis Dream“, der nicht nur schwarze Johannisbeeren, sondern eben auch die beliebte Bautz‘ner Würzpaste enthält.

Noch eins drauf setzt der Eisdealer. Alexander Schiebel ist ja für seine ausgefallenen Eis-Kreationen bekannt. Diesmal bietet er sogar fünf verschiedene Eissorten mit Senf an, darunter – was ja irgendwie naheliegend ist – ein Bratwurst-Senf-Eis sowie ein Saure-Eier-mit-Senfsoße-Eis.

Natürlich haben sich auch alle anderen teilnehmenden Restaurants und Bars wieder tolle Rezeptideen ausgedacht. Jede Gaststätte bietet mindestens drei verschiedene Senf-Kreationen an. „Wer möchte, kann sich tatsächlich einen ganzen Senf-Tag gönnen“, sagt Frank Haase, der Pressesprecher des Vereins Bautzener Altstadttresen, der die Senfwochen nun schon zum zwölften Mal organisiert. Starten könne man beim Mittagessen mit einem Senfsüppchen und einem Hauptgericht mit Senf. Am Nachmittag wählt man dann ein leckeres Senf-Eis, um den Abend mit einem Senf-Cocktail ausklingen zu lassen. Die Senfwochen starten am 15. August und enden am 11. September, dem Tag des offenen Denkmals. Eröffnet werden sie im Bautz’ner Senfladen am Fleischmarkt. Dort befindet sich die Senfmanufaktur und das Senfmuseum. Anhand von zahlreichen Exponaten lässt sich dort die Geschichte des Bautz’ner Senfs nachvollziehen.

Interessante Rezept-Ideen

Wie Frank Haase sagt, sei die Zahl der teilnehmenden Einrichtungen konstant geblieben. Es habe sich ein „harter Kern“ von Restaurants herauskristallisiert, der sich immer wieder gern der Herausforderung stellt, durch interessante Rezept-Ideen die Bautzener und ihre Gäste anzulocken. Die Mehrzahl der Teilnehmer gehört dem Verein „Bautzener Altstadt Tresen an, der neben den Senfwochen auch die beiden Kneipenfestivals im Frühjahr und im Herbst organisiert. Doch Frank Haase freut sich, dass mit dem Best-Western-Plus-Hotel auch eine Einrichtung mitmacht, die dem Verein nicht angehört.

Auch diesmal können Senf-Freunde das plüschige Maskottchen Senfi gewinnen. Dazu müssen sie sechs Einrichtungen besuchen und sich dies auf der Stempelkarte bestätigen lassen. Die vollständig ausgefüllte Karte kann dann bis zum 11. September im Senfladen am Fleischmarkt gegen den lustigen Gesellen in Form eines Senfbechers eingetauscht werden.

Hier gibt’s scharfe Sachen

Alter Bierhof, Heringstraße 7

Bar Caracas, Schloßstraße 7

Bautzener Senfstube, Schloßstraße 3

Bautz’ner Senfladen, Fleischmarkt 5

Burghof, Ortenburg 6

Hotel Best Western Plus - Restaurant Lubin, Wendischer Graben 20

Culinarium, Große Brüdergasse 10

Eisdealer Bautzen, Seminarstraße 25

Mönchshof zu Bautzen, Burglehn 1

O‘Conners, Fleischmarkt 6-8

Sam‘s Bar, Fleischmarkt 4

Wjelbik, Kornstraße 7

Zum Haseneck, Kurt-Pchalek-Straße 1

Zum Karasek, Hint. Reichenstraße 2

