Sender berichtet über Zittauer Region N-TV hat einen Beitrag über die grenzenlosen Urlaubserlebnisse und grandiose Natur im südöstlichsten Zipfel Deutschlands veröffentlicht.

Blick auf Zittaus Zentrum. © Wolfgang Wittchen

Der Nachrichtensender N-TV berichtet in einem Onlinebeitrag über Zittau und sein Umland. Mit den Sätzen „Grandiose Natur im Dreiländereck“ und „Zittau bietet grenzenlose Urlaubserlebnisse“ wirbt Autor Michael Juhran für die Region im südöstlichsten Zipfel Deutschland. Ob das Dreiländereck, das Mittelgebirge, die Schmalspurbahn, der Olbersdorfer See, das Stadtmuseum, das Theater – all das spielt in seinem Beitrag eine Rolle (szo/tc)

Hier geht‘s zum kompletten Beitrag.

