Senckenberg feiert 200 Jahre Am Sonnabendnachmittag ist im Görlitzer Naturkundemuseum am Marienplatz Familienfest. Weiter Tipps für das Wochenende sind wie immer im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Förderkreis und Museumsmitarbeiter laden am Sonnabendnachmittag, von 15 bis 20 Uhr, große und kleine Besucher zu einem bunten Programm in das Görlitzer Senckenberg Museum für Naturkunde am Marienplatz ein. „Werde zum Forscher vor 200 Jahren, stelle Schokolade selbst her, besuche das Puppentheater, werde aktiv an einem der vielen Bastelstände, erfahre, was Insekten und Rock 'n' Roll gemeinsam haben oder streichle die Vogelspinne.“ Der Eintritt kostet 10 Euro für Familien; sieben Euro für Minifamilien; fünf Euro für Erwachsene (ermäßigt 4 Euro) und drei Euro für Kinder.

