Semperopernball nimmt zu

Sternekoch Stefan Hermann ist schuld. Er sorgt nicht nur dafür, dass manchem Gast der Kummerbund kneift. Mit seinem neuen Angebot nimmt gleich der ganze Semperopernball zu. In Zusammenarbeit mit der Ballleitung lädt der Gastronom am 3. Februar in ein neues Balllokal ein – in die „Tanzbar Madeleine“. Dort werden 200 Gäste zusätzlich die Ballnacht feiern und noch mehr Gelegenheit zum Tanzen haben, als die Gäste der anderen Säle und Lounges. „Auf Madeleine sind wir gekommen, weil mich der Name an eine Tanzgruppe erinnert und irgendwie nach Moulin Rouge klingt“, sagt Hermann. Der Abend im neuen Etablissement startet bereits 19 Uhr mit einem Flying Menü. Die Gesellschaft hat ab 21 Uhr die Möglichkeit, das Galaprogramm in einem Séparée über Monitore zu verfolgen, während in der Bar bereits die Band Lounge Society spielt und ein DJ auflegt. Sobald gegen 23 Uhr der Ball eröffnet ist, öffnen sich auch alle Türen der Semperoper. Wer sich also den Walzer auf dem Parkett des großen Saales nicht entgehen lassen möchte, genießt auch diesen besonderen Eindruck. Die Tickets kosten 689 Euro pro Person. Sie können unter Telefon 44008800 oder per E-Mail an info@bean-and-beluga.de gebucht werden. (SZ/nl)

