Semperopernball ehrt starke Frau Die Präsidentin der Republik Mauritius erhält den St. Georgs Orden. Stars und Sternchen bevölkern den roten Teppich.

Wissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Politikerin: Ameenah Gurib-Fakim ist eine von nur zwei Frauen an der Spitze afrikanischer Staaten. © picture alliance/dpa

Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen – sie bekommen nichts. Als die berühmte Schriftstellerin und Feministin Simone de Beauvoir ihre Lebenserfahrung mit diesen Worten auf den Punkt brachte, wurde eine ihrer Nachfolgerinnen gerade erst geboren: Ameenah Gurib-Fakim, Präsidentin der Republik Mauritius.

Sie hat gefordert, und sie hat bekommen. Sonst wäre auch sie leer ausgegangen, noch dazu als Frau in einem Land, in dem Rollenbilder fest verankert und die Chancen für Männer und Frauen nicht gleich sind. Doch Ameenah Gurib-Fakim wusste schon als junge Frau, was sie will: Bildung, ein selbstbestimmtes Leben und die Möglichkeit, auch andere Menschen dazu zu motivieren.

Seit drei Jahren ist die 58-Jährige Staatsoberhaupt ihres Landes. Eines sehr kleinen Landes. Im Inselstaat Mauritius leben 1,3 Millionen Einwohner. Doch Ameenah Gurib-Fakim hat Großes erreicht. Sie wuchs in einfachsten Verhältnissen auf, setzte sich aber früh in den Kopf, zu studieren. Obwohl in ihrem Umfeld die Meinung herrschte, Wissenschaft sei nur etwas für Jungs, schaffte sie es, in Großbritannien ein Chemiestudium zu absolvieren und lehrte an der Universität von Mauritius. Auch ihr politisches Engagement hatte Erfolg: Neben der Präsidentin Liberias ist sie heute die einzige Frau an der Spitze eines afrikanischen Landes. Für ihre politische und gesellschaftliche Leistung erhält sie auf dem 13. Semperopernball den St. Georgs Orden.

„Als afrikanische Politikerin verkörpert Ameenah Gurib-Fakim nicht nur das Bild einer modernen, aufgeklärten Frau und Werte, die man eher westlichen Demokratien zuschreibt, wie Gleichberechtigung, Offenheit und kulturelle Vielfalt“, begründet Ball-Chef Hans-Joachim Frey seine Entscheidung. Damit nennt er die sechste Persönlichkeit, die im Rahmen des Balles geehrt werden soll und reiht die Präsidentin in die Riege bereits verkündeter Preisträger ein: die Paralympics-Siegerin Christiane Reppe, der Fußballer Miroslav Klose, der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, der Schauspieler Jürgen Prochnow und seine Schauspielkollegin Veronica Ferres. Sie alle haben in ihren Bereichen Beachtliches geleistet, so Frey.

Der St. Georgs Orden trägt die von Hand eingravierte lateinische Inschrift „Adverso Flumine“. Das bedeutet „Gegen den Strom“. Der Orden ist nach dem Vorbild eines Schmuckstückes gefertigt, das den Heiligen Georg zu Pferde zeigt und im Grünen Gewölbe ausgestellt ist. Er besteht aus

18-karätigem Gold und ist mit einem roten Rubin verziert.

Als Gäste erwartet Hans-Joachim Frey zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur auf dem Semperopernball. Angekündigt haben sich Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine Lebensgefährtin Annett Hofmann, der Vorgänger im Amt, Stanislaw Tillich, mit Ehefrau Veronika, Oberbürgermeister Dirk Hilbert mit Ehefrau und Ex-Bundesminister Peter Ramsauer.

Auch etliche Stars und Sternchen werden am 26. Januar auf dem roten Teppich erwartet. Das Dresdner Model Nicole Atieno musste im vergangenen Jahr wegen eines Fotoshootings absagen und ist nun dabei. Wolfgang und Stephanie Stumph bleiben dem Ball treu. Außerdem kommen Roland Kaiser mit seiner Frau und seiner Tochter, Johannes B. Kerner, Mariella Ahrens, Dieter Hallervorden und viele andere.

