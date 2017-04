Semperoper sucht Komparsinnen

Für „Die Passagierin“ sucht die Semperoper noch nach Damen © dpa

Für die Dresdner Erstaufführung von Mieczyslaw Weinbergs Oper „Die Passagierin“ sucht die Semperoper Damen im Alter von mindestens 50 Jahren. Erzählt wird die Geschichte der ehemaligen KZ-Aufseherin Lisa. Ende der 1950er-Jahre begegnet sie auf einem Kreuzfahrtschiff der ehemaligen Gefangenen Marta und wird sich in Form von Rückblenden und Erinnerungen ihrer großen Schuld bewusst. Für die Szenen der Rückblenden werden schlanke Komparsinnen gesucht, die Häftlinge des KZ Auschwitz darstellen. Theatererfahrung ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Entscheidend sind Ausstrahlung, musikalisches Gespür und zeitliche Flexibilität ab Probenbeginn am 15. Mai bis zur Premiere am 24. Juni und zu den Vorstellungen am 30. Juni sowie am 5. und 9. Juli. Interessentinnen sind am 6. Mai, um 10.30 Uhr, herzlich in die Semperoper eingeladen. (SZ)

Anmeldungen bis zum 2. Mai bitte per Mail an hannah.blum@semperoper.de oder 4911261

zur Startseite