Seminarstraße wird sicherer Die Straße an der Schillerschule soll nächstes Jahr saniert werden. Danach parken Autos dort nicht mehr kostenfrei.

Die Seminarstraße in Bautzen zwischen den Schiller-Anlagen und der Tzschirnerstraße. © Uwe Soeder

Noch wühlen sich die Bagger durch die Schilleranlagen. Ist diese Straße fertig saniert, soll nächstes Jahr die Seminarstraße angepackt werden. Der Abschnitt ab Schilleranlagen bis vor zur Tzschirnerstraße wird für 280 000 Euro grundlegend saniert und verkehrssicher ausgebaut. Das hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die Fahrbahn auf der Seminarstraße befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand und wurde bereits mehrfach geflickt. Außerdem liegen Parkplätze und Fußweg auf verschiedenen Seiten, was für Passanten, die nach dem Parken die Straßenseite wechseln müssen, ein unnötiges Risiko bedeutet. Die Architekten haben insgesamt sechs Entwürfe vorgeschlagen, wie sich die Straße besser gestalten ließe. Das Hoch- und Tiefbauamt hat sich letztlich für die Variante ausgesprochen, bei der die wenigsten Parkplätze wegfallen, erklärte der Amtsleiter Falko Wendler.

Derzeit gibt es entlang des Schiller-Gymnasiums 26 Stellplätze. In der neuen Variante werden voraussichtlich fünf entfallen. Geplant ist, 21 Parkplätze – darunter ein Behindertenparkplatz – auf der Seite des Berufsschulzentrums entlang des Fußweges schräg anzuordnen. Am Eingang zum Schulhof des Gymnasiums wird die Seminarstraße einen kleinen Bogen machen, sodass die Schüler am Ausgang des Schulhofs nicht sofort auf der Straße stehen. Durch diese Verschwenkung haben außerdem Autofahrer, die vom Schulhof kommen, bessere Sichtverhältnisse beim Hinausfahren. Neu ist, dass voraussichtlich auch das Katholische Kinderhaus eine Ausfahrt auf die Seminarstraße erhält. Auch soll im Bereich des Kinderhauses der Gehweg zur Fahrbahn hin so abgesperrt werden, dass kleine Kinder nicht plötzlich auf die Straße laufen können.

Parkscheinautomat wird aufgestellt

Die vier Bäume am Rand der Seminarstraße werden vor Beginn der Bauarbeiten gefällt. Laut einem Gutachten seien sie nicht mehr ganz gesund. Zudem würden durch die Baumaßnahme im Wurzelbereich zusätzliche Schäden auftreten, begründet die Stadtverwaltung die Entscheidung. So werden im Zuge des Straßenbaus in der Tiefe auch eine Fernwärmeleitung und Elektrokabel unter anderem für die neue Straßenbeleuchtung verlegt.

Der Containerstandort soll dauerhaft von der Seminarstraße an die Schilleranlagen auf Höhe der Turnhalle des Gymnasiums wechseln. Die Sanierung der Seminarstraße werde voraussichtlich das komplette Jahr 2018 in Anspruch nehmen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Auf der sanierten Seminarstraße wird Parken in Zukunft kostenpflichtig sein. Dafür wird ein Parkscheinautomat aufgestellt. Nach derzeitiger Gebührenordnung der Stadt würde ein Tarif von 60 Cent pro Stunde fällig, wie Laura Ziegler, Mitarbeiterin des Presseamtes erklärt. Wie genau die gebührenpflichtigen Zeiten aussehen und ob es zum Beispiel eine Höchstparkdauer gibt, darüber sei noch nicht entschieden worden, so Ziegler.

zur Startseite