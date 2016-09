Seltsame Spinne krabbelt im Garten Eine ungewöhnliche Tierart entdeckt eine Herrnhuterin im Garten und macht sich Sorgen.

Diese Gartenkreuzspinne sorgt für Aufmerksamkeit in Herrnhut. © privat

Muss ich mir Sorgen machen? Das fragt Rita Sorkalla, als ihr eine hellbraune Spinne in der Größe einer Haselnuss im Garten auf einem Pflanzenblatt begegnet. Denn so eine Spinne hat die Herrnhuterin bisher noch nicht gesehen und sie scheint ein Einzelexemplar zu sein, das die Frau fotografiert hat. Sie bat die SZ daraufhin um Aufklärung, um was für eine Art es sich bei dieser seltsam aussehenden Spinne handelt.

Das angedeutete Kreuz auf dem Rücken lässt sie den Kreuzspinnen zuordnen. Das bestätigt Zoologin Birgit Balkenhol vom Senckenberg Museum Görlitz. „Es handelt sich um ein Weibchen der häufigen und weit verbreiteten Gartenkreuzspinne Araneus diadematus, in einer hübschen Farbvariante“, sagt die Expertin. Ihr Biss sei unangenehm, aber medizinisch ohne langfristige Folgen. Somit sind Sorgen gegenüber dieser Spinne unbegründet. (SZ/sg)

