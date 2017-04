Seltenes Chorwerk zu erleben Karfreitag wird ein ganz besonderer Chor ein ganz besonderes Stück in der Stadtkirche präsentieren.

Der Dresdner Motettenchor unter Leitung von Matthias Jung präsentiert am Freitag ein selten gespieltes Chorwerk in der Stadtkirche Radeberg. © PR

Im Wort Laienchor schwingt immer auch ein bisschen Abwertung mit, findet Radebergs Kantor Rainer Fritzsch. Und das, sagt er, habe der Dresdner Motettenchor so ganz und gar nicht verdient. Der Chor wird Karfreitag in der Radeberger Stadtkirche zu erleben sein. Bei der Chormusik zur Sterbestunde Jesu. Leiter des Chors ist dabei Matthias Jung, einer der besten Chorleiter des Landes, ist Rainer Fritzsch überzeugt, der die Dresdner eingeladen hat. Immerhin hat Matthias Jung übergangsweise vor einigen Jahren den renommierten Dresdner Kreuzchor geleitet, und war kürzlich bei der Suche nach dem neuen Thomaskantor in Leipzig in die engere Wahl gekommen. „Er macht sehr interessante Programme mit seinen Chören, traut sich auch mal an Unbekanntes heran“, schwärmt der Radeberger Kantor. Jung war es beispielsweise, der jüngst eine Tango-Messe aufführte, die auch Rainer Fritzsch begeisterte, der das Stück dann anschließend mit der Radeberger Kantorei auch in der Stadtkirche aufgeführt hatte. „Im Vorfeld war der Kontakt entstanden, der nun auch Auftritt des Motettenchors am Freitag möglich macht“, so Rainer Fritzsch.

Und auch dann wird es ein ungewöhnliches Stück sein, das die Dresdner unter der Leitung Jungs präsentieren werden. Eine sehr selten aufgeführte Choralpassion von Hugo Distler. „Das Stück steht inhaltlich in der Tradition der Passionsmusik von Bach zum Beispiel, entstand im 20. Jahrhundert und ist sehr, sehr anspruchsvoll, deshalb auch sehr selten zu hören“, schwärmt der Radeberger Kantor. „Und es passt natürlich zum Anlass“, fügt er an.

Chormusik zur Sterbestunde Jesu mit dem Motettenchor Dresden, Karfreitag 15 Uhr in der Stadtkirche, Eintritt frei.

