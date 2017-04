Seltene Spezies Hunderte Firmen sind an den Börsen – aber nur ganz wenige aus dem Osten. Zwei versuchen jetzt ihr Glück.

Ist an der Börse: Ibu-Tec aus Weimar. © dpa

Bei Ulrich Weitz ist das Telefon im Dauereinsatz. Interessierte Privatanleger rufen an, Fondsmanager, Beratungsfirmen, die er eingeschaltet hat. Denn der Vorstandschef des Weimarer Industriedienstleisters Ibu-Tec AG traut sich etwas, was es seit Jahren in den ostdeutschen Bundesländern nicht gab: Er bringt seine Firma mit Aktien, die vor allem aus einer Kapitalerhöhung stammen, an die Börse. Für die Thüringer Ibu-Tec war am vergangenen Donnerstag Premiere auf dem Frankfurter Parkett. „Wir haben keine Angst davor“, sagt Weitz selbstbewusst. Rund 1,2 Millionen Papiere hat er an Investoren verkauft – für 16,50 Euro das Stück.

Die kleine Weimarer Aktiengesellschaft steht für eine Premiere am neuen Börsensegment Scale, das es in Frankfurt seit März für kleine und mittlere Unternehmen gibt. Weitz sieht seine Firma als „Eisbrecher für Börsengänge im Scale“. Er hat Ibu-Tec nach vielen Berufsjahren im Management von Konzernen 2001 gekauft.

Mit einem Superlativ versucht es auch der zweite ostdeutsche Börsenkandidat nach der langen Durststrecke. Der Erfurter Halbleiterkonzern X-Fab steuert die Pariser Börse Euronext an. Von einer der größten Aktienemissionen in der europäischen Technologieszene in diesem Jahr ist die Rede. Der Schaltkreishersteller, der einen ersten Börsenanlauf vor mehr als zehn Jahren abgebrochen hatte, rechnet mit einem Emissionsvolumen von 440 bis 492 Millionen Euro. Noch läuft die Zeichnungsfrist für die Anteilsscheine. Für den 6. April sei die Erstnotierung geplant, sagt Vorstandschef Rudi De Winter. Ibu-Tec und X-Fab gehören damit zu den Börsensonderlingen in Ostdeutschland. Weniger als 20 Gesellschaften in den fünf ostdeutschen Bundesländern sind derzeit an der Börse.

Die bedeutendsten sind die Jenoptik AG und die Carl Zeiss Meditec AG, beide aus Jena und beide im international beachteten Technologiewerte-Index Tec-Dax. Zu den bekannteren Ost-Vertretern auf den Kurszetteln gehören der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex, der in Rostock produziert, aber in Hamburg seine Verwaltung hat, und der einstige Jenaer Internetpionier Intershop AG. Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio sitzt in Zeitz in Sachsen-Anhalt und hat Büros in Leipzig.

Zum Vergleich: Allein in Frankfurt sind derzeit fast 630 Firmen notiert, so ein Sprecher der Deutschen Börse AG. Vor einem Jahr kam der Leipziger Immobilieninvestor Publity dazu. Davor gab es Börsengänge aus Berlin: 2015 gab der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus Wertpapiere in den Handel und 2014 der Internethändler Zalando. Die Aktien der Sachsenmilch sind seit Weihnachten 2016 nicht mehr an der Börse. Die Papiere der Dresdner Factoring AG wurden 2015 auf eine andere Firma übertragen.

Warum gibt es diese ostdeutsche Scheu vor dem Aktienmarkt? Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in Dresden nennt mehrere Gründe: „Börsengänge sind nur interessant, wenn man Kapital braucht.“ Viele Unternehmer hätten diese Wachstumsstrategie nicht. Die beiden Neulinge schon. X-Fab will nach eigenen Angaben einen Großteil der Einnahmen in die Erweiterung seiner Mikrochipfabriken in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den USA stecken. In Deutschland seien nennenswerte Investitionen in Erfurt und Dresden geplant. Der Konzern X-Fab beschäftigt welteit 3 800 Mitarbeiter, darunter 770 in Erfurt und 450 in Dresden – in der ehemaligen ZMD-Fabrik. Der gebürtige Weimarer Weitz von Ibu-Tec liebäugelt mit einem weiteren Standort. Denn das Geschäft beispielsweise mit Pulverwerkstoffen für Batterien von E-Autos oder Speicher für Ökoenergie wuchs in den vergangenen Jahren zweistellig.

Weitere Gründe für die Ost-Börsenabstinenz sieht Ragnitz in den Kosten – etwa 4,5 Prozent des Emissionsvolumens – und der Scheu von Mittelständlern, „sich nackig zu machen“. Denn börsennotierte Firmen müssen für ihre Aktionäre genaue Berichte zum Geschäftsverlauf schreiben. Ragnitz nennt aber auch einen positiven Grund: Die Eigenkapitalschwäche von Ost-Firmen gehöre der Vergangenheit an. „Inzwischen haben Ost-Unternehmen im Durchschnitt eine bessere Eigenkapitalquote als West-Unternehmen.“ Nun besteht Hoffnung für Börsenneulinge, nicht nur aus dem Osten: Michael Muders, Fondsmanager bei Union Investment, hält 2017 eine Gesamtzahl „im eher niedrigen zweistelligen Bereich“ für möglich. Die Frankfurter Börse spricht von mehr als zehn – 2016 waren es noch sechs. (dpa/SZ )

zur Startseite