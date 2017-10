Seltene Apfelsorte in Klein Priebus

Maibiers Parmäne, wie er sich in Klein Priebus zeigt. © Joachim Rehle

Klein Priebus. Sie hat einen wirklich komischen Namen und sie wächst in Klein Priebus unweit des Dorfzentrums: die Apfelsorte Maibiers Parmäne. Sie ist eine echte Sächsin – entdeckt irgendwann vor 1860 in Moritzburg bei Dresden in einem Privatgarten und benannt nach dem Dresdener Handelsgärtner Maibier, dem Schwager des Gartenbesitzers. Obwohl die Sorte von verschiedenen Pomologen, auf Deutsch: Apfelkundlern, überregional bekannt gemacht wurde, blieb ihr Anbau vor allem auf Dresden und Umgebung beschränkt. Aber sie wächst eben auch an der Neiße. Weil sie so selten ist, wurde sie vom Sächsischen Pomologenverein zur Apfelsorte des Jahres 2018 gekürt. Prominenz in Klein Priebus, da schau her!

zur Startseite