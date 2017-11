Selige Weihnachtsstimmung im Krankenhausalltag Dresdner Spitzensportler wissen, wie sie kleinen Patienten eine große Freude machen können.

Der letzte Novembertag fühlt sich ein bisschen wie Heiligabend an. Zumindest für die kleinen Patienten des Neustädter Klinikums. Kevin Zimmermann nimmt von Dynamo-Spieler Sören Gonther seine Geschenktüte entgegen. © Sven Ellger

Bis vor einer halben Stunde wusste Kevin Zimmermann nichts von diesem besonderen Ausflug. Nun sitzt der 13-Jährige kerzengerade auf seinem Stuhl, vor sich ein paar Weihnachtsplätzchen, und fixiert die Runde der Dresdner Spitzensportler. „Wenn ich ihm eher davon erzählt hätte, hätte er tagelang vor Aufregung nicht schlafen können“, sagt sein Vater.

Kevin ist behindert und wurde jahrelang am Sozialpädiatrischen Zentrum des Neustädter Klinikums behandelt. An diesem Donnerstag geht es am Klinikum mal nicht um seine motorischen Einschränkungen oder die Sprachprobleme. Es geht um Aufmerksamkeit und schöne Gaben. Mehrere Sportler vom HC Elbflorenz, den Dresden Titans, den Eislöwen, den Monarchs, vom Dresdner SC Volleyball und Dynamo Dresden sind ins Klinikum gekommen, um den kleinen Patienten eine Freude zu machen. Sechs Sportler tragen kurze Weihnachtsgeschichten oder -gedichte vor, ein Baum ist schon festlich geschmückt, die Weihnachts-CD läuft durch.

Als das Startsignal gegeben wird, ist Kevin als erster bei Dynamo-Spieler Sören Gonther. Denn Kevin ist Dynamo-Fan, hat ein gelbes Vereins-Shirt an und freut sich noch mehr über den passenden Schal, den Gonther aus einer Geschenketüte zieht und den sich Kevin sogleich um den Hals legt. Die Vereine sind an diesem Nachmittag spendabel: Trinkflaschen, Brotbüchsen, Bälle und Freitickets für Heimspiele werden von großen, kräftigen in kleine, zarte Hände übergeben. Gut 20 Kinder sind gekommen. Manche Patienten können selbst nicht vorbeischauen, weil sie infektiös oder bettlägerig sind. Aber sie werden nicht vergessen. Denn die Spieler besuchen sie wenig später direkt auf Station.

