Selfies vom Kirnitzsch-Kahn

Der Sebnitzer Markt als zentraler Platz ist oft der erste Anlaufort für Besucher. Für die Einwohner ist er nicht nur zu den Markttagen ein Treffpunkt, bei Festen wird er zum Veranstaltungsort. Den Touristen und Bürgern soll hier der freie Zugang zum Internet gewährt werden, heißt es in einer Projektskizze der Stadtverwaltung. Die Errichtung des Hotspots ist am direkt benachbarten Rathaus vorgesehen.

Der Sebnitzer Sängerhof ist insbesondere in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Mit der geplanten Eröffnung eines Jugendklubs wird sich dies vermutlich noch verstärken. Als öffentliche Einrichtungen umrahmen das Mehrgenerationenhaus mit seinen Kurs- und Begegnungsangeboten sowie die Stadtbibliothek das Gelände. Eine Aufwertung mit frei zugänglichem WLAN hält das Rathaus deshalb für sinnvoll.

Natürlich darf die Kunstblumenmanufaktur als eine der meistbesuchten Sebnitzer Tourismuseinrichtungen auf der Liste nicht fehlen. Dass hier ein Hotspot eingerichtet werden soll, hat jedoch noch einen anderen Grund: Das Haus beherbergt die Tourist-Information der Stadt. Diese soll, gemeinsam mit den beiden anderen Tourist-Infos in Hinterhermsdorf und Altendorf, vom Deutschen Tourismusverband zertifiziert werden. Kostenfreies WLAN-Netz ist dafür eine Grundvoraussetzung.

Die Verantwortlichen des Sebnitzer Kinder- und Jugenderholungszentrums Kiez sind seit Langem auf der Suche nach einer Lösung ihres Internetproblems. Oben auf dem Berg liegt keine ausreichende Bandbreite an. Für die jungen Gäste – Schulklassen, Ferienlagergruppen oder Vereine, die insgesamt immerhin rund 50000 Übernachtungen pro Jahr buchen, ist ein nutzbares WLAN inzwischen ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl einer Herberge. Mit der Aufnahme des Kiez in die Hotspot-Liste der Stadt kommt das Haus seinem Ziel einen Schritt näher.

Der Sebnitzer Nationalparkbahnhof war zuletzt wegen seiner eingeschränkten Öffnungszeiten in der Diskussion. Mit offenem WLAN will die Stadt den Bahnhof für Pendler, Touristen und Schüler aufwerten. Ein weiterer favorisierter Standort ist das Sport- und Freizeitzentrum Solivital. Dort existiert aufgrund der Lage gar kein Handyempfang. Wenn die Gäste telefonieren wollen, müssen sie das Gebäude verlassen und 200 Meter bis zur nächsten Straße laufen. Mit einem freien WLAN könnten sich Eltern im Kindertobeland die Wartezeit verkürzen. Zudem sei das Angebot für das Fitnessstudio sinnvoll, sagt die Stadtverwaltung. Immer mehr Nutzer hören beim Training Musik über Streaming-Dienste.

Obere Schleuse und Neumannmühle

Tief unten in der Kirnitzschklamm gibt es kein Mobilfunknetz. Für Wanderer macht gerade diese Abgeschiedenheit sicher einen Teil des Reizes aus. Will die Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse aber nicht den Anschluss verlieren, muss auch sie mit der Zeit gehen. Spätestens, wenn bei einem Notfall kein Empfang herrscht, ist das auch eine Frage der Sicherheit. Aus diesem Grund stehen neben der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf auch das Technische Denkmal Neumannmühle und der Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzschtal mit auf der Liste der Orte für ein freies WLAN.