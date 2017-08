Selfies mit der SZ-Ente Zum Tag der Sachsen in Löbau flattert eine Zeitungsente übers Festgelände und wartet darauf, auf Ihren Fotos aufzutauchen. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Wer ein Selfie mit Ente macht, ist beim SZ-Gewinnspiel dabei. © SZ

Das gab’s noch nie beim Tag der Sachsen: Eine Zeitungsente macht die Festmeile unsicher. Die Sächsische Zeitung ist so frei und lässt aus gegebenem Anlass einen kleinen gelben Plastevogel mit Fotoapparat und Mikrofon auf die Besucher los.

Der SZ-Pavillon auf der Bahnhofstraße ist quasi der Entenstall, hier werden die Tierchen verteilt. Und zwar an alle, die unserem Wunsch folgen wollen: Machen Sie mit der Ente ein Foto von sich und/oder Ihren Begleitern – an einer besonders schönen Stelle auf dem Festgelände oder von einem Erlebnis beim Tag der Sachsen, das Sie besonders beeindruckt.

Schicken Sie uns dieses Foto sofort per Whatsapp oder per Mail oder bringen Sie es uns (digital) zurück an den Pavillon – wir stellen es online. Am Ende der drei Tage soll so eine große Galerie voller Festfotos mit Ente vom Tag der Sachsen entstehen. Aus denen wählen wir die zehn schönsten aus und prämieren Sie mit je einem Gutschein über 15 Euro zum Einlösen in einem SZ-Treffpunkt.

Bitte übersenden Sie uns mit dem Foto Ihre Anschrift, Alter, Telefon, E-Mail und den Ort der Aufnahme. Gern können Sie uns auch mitteilen, warum Sie gerade dieses Motiv gewählt haben. (SZ)

Whatsapp: Handy-Nummer hängt der Ente um den Hals

E-Mail: sz.loebau@ddv-mediengruppe.de

