Aus dem Gerichtssaal Selfie überführt unehrlichen Zeugen Ein 21-jähriger log in einer Gerichtsverhandlung. An die Konsequenzen hatte er nicht gedacht. Die spürt er jetzt.

Ein Selfie überführte den Angeklagten der Lüge: Der 21-jährige Harthaer hatte sich selbst auf einer Party fotografiert. Das Bild zeigte ihn mit einem Joint, einer Marihuanazigarette, hinterm Ohr. Das brachte ihm eine Anklage ein. Vorgeworfen wurde ihm die uneidliche Falschaussage vor Gericht.

Am 30. November 2015 war der Angeklagte Zeuge in einer Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln. Ein Bekannter war wegen eines Drogendeliktes angeklagt. Trotz richterlicher Belehrung, die Wahrheit zu sagen, sagte er damals: „Mit Drogen habe ich null zu tun. Die Polizei hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe nie Marihuana gekauft und nie geraucht, auch nicht auf der Party. Ich musste unterschreiben, damit ich wieder heimgehen konnte. Die Angaben bei der Polizei habe ich nie gemacht.“

Die Lüge gestand der Angeklagte jetzt. „Ich habe nicht mit den Konsequenzen gerechnet“, sagte er. „Ich wollte keinen verpetzen.“ Zur Tatzeit war er mit damaligen Angeklagten befreundet.

Der Angeklagte ist bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Das Gericht verurteilte ihn nach Jugendstrafrecht. Richterin Marion Zöllner verwarnte den Angeklagten. Außerdem erhielt er die Auflagen, 100 Euro an den Verein Oase in Mittweida zu zahlen und er muss binnen drei Monaten 20 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Sollte er die Auflagen nicht erfüllen, drohen ihm vier Wochen Ungehorsamsarrest in der JVA Regis-Breitingen.

