Selectrona hat Vietnam-Pläne geändert Der Aufbau einer Tochterfirma in Asien ist derzeit nicht aktuell. Das begonnene Ausbildungsprogramm wird aber weitergeführt.

Selectrona in Reinholdshain denkt über eine Expansion nach Asien nach. © Egbert Kamprath

Die Selectrona GmbH hat ihre Pläne, eine Tochtergesellschaft in Vietnam aufzubauen, etwas verschoben, wie Steffen Söhner, der geschäftsführende Gesellschafter mitteilte. Er will erst einmal abwarten, wie sich die politischen Änderungen der letzten Zeit auf die Weltwirtschaft auswirken, bevor er einen solchen Schritt geht. Söhner denkt dabei an die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA und die Brexit-Entscheidung in Großbritannien. Ende des Jahres sollen die Vietnam-Pläne neu auf den Prüfstand kommen. Selectrona steigert die Zusammenarbeit mit Vietnam weiter, kauft dort Betriebsmittel und Werkzeuge.

In Vorbereitung auf den Aufbau eines Tochterbetriebs in Vietnam bildet Selectrona bereits Lehrlinge aus dem Land in Reinholdshain aus. Für sie gilt eine Regelung, dass sie nach Abschluss ihrer Lehre zwei Jahre im Betrieb bleiben und arbeiten dürfen. Ziel dieser Ausbildung ist, sie weiter zu qualifizieren, damit sie die Arbeitsweise von Selectrona verinnerlichen und in Vietnam als Übersetzer und Vermittler dienen können. (SZ/fh)

