Selbstverteidigungskurs ist wieder eingeschlafen Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war das Interesse von Frauen groß. Mittlerweile nicht mehr.

Der Selbstverteidigungskurs laufe in Mittweida dagegen regelmäßig, auch für Kinder und Jugendliche. Trotzdem will man in Döbeln an dem Angebot festhalten. © Symbolbild/Sven Ellger

Bei der Volkshochschule Mittelsachsen freut man sich immer, wenn man wieder einen neuen Kurs etablieren kann. Im vergangenen Jahr ging die Initiative sogar von den Kursteilnehmern selbst aus. „Uns haben Frauen angesprochen, ob wir nicht einen Selbstverteidigungskurs anbieten können“, sagte Irina Hesse, die Fachbereichsleiterin der Volkshochschule in Döbeln. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte die Volkshochschule mühelos einen Kurs vollbekommen. Ein Jahr danach ist davon nichts mehr zu spüren. In der vergangenen Woche sollte ein Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen starten – er wurde mangels Interesse abgesetzt. „Wir brauchen mindestens acht Teilnehmer“, sagte Irina Hesse. Das schwindende Interesse führt sie darauf zurück, dass es kaum Vorkommnisse mit Flüchtlingen gab. „Wir haben mit ihnen in unseren Einstiegskursen auch keine schlechten Erfahrungen gemacht.“

Grundsätzlich sei es schwierig, in Döbeln neue Kurse zu etablieren, so Irina Hesse. Der Selbstverteidigungskurs laufe in Mittweida dagegen regelmäßig, auch für Kinder und Jugendliche. Trotzdem will man in Döbeln an dem Angebot festhalten. Im Frühlingssemester werde wieder ein Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen angeboten. In den Winterferien steht einer für Kinder und Jugendliche im Programm. Allerdings gibt es für diesen erst eine Anmeldung.

Der Kurs wird von einem erfahrenen Trainer geleitet. „Es geht dabei nicht nur um die körperliche Verteidigung, sondern auch darum, wie man sich verbal verteidigt und Gefahren erkennt“, so die Leiterin. (jh)

