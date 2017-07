Selbstpflücke weiter geöffnet Auf dem Sörnewitzer Feld gibt es nicht nur Erdbeeren.

Selbstpflücker werden beim Coswiger Obstbaubetrieb Görnitz weiterhin eingewiesen. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Nachdem in der Region bereits mehrere Möglichkeiten der Erdbeerselbstpflücke geschlossen haben, mehren sich bei Michael Görnitz vom gleichnamigen Coswiger Obstbaubetrieb die Anfragen, ob denn auf seinem Feld an der Cliebener Straße in Sörnewitz weiter Erdbeeren gepflückt werden können. Ja, auf der Fläche vom Obstbau Görnitz ist das auch weiterhin möglich, sagt der Betriebsleiter.

Doch nicht nur Erdbeeren können dort geerntet werden, die Selbstpflücker können sich auch mit Stachelbeeren und Johannisbeeren versorgen. Geöffnet ist die Selbstpflücke täglich von 7 bis 19 Uhr, und das voraussichtlich noch etwa zwei Wochen. (SZ/IL)

