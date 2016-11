Selbsthilfegruppen ausgezeichnet Viele Menschen engagieren sich für Bedürftige in der Region. Der Einsatz von drei Ehrenamtlichen ist vom Landrat geehrt worden.

Landrat Bernd Lange (links) lobt die Arbeit der Selbsthilfegruppen. © Alexander Kempf

Die medizinische Versorgung im Landkreis Görlitz weist Lücken auf. Auch darum ist das Landratsamt bemüht, die Arbeit von lokalen Selbsthilfegruppen zu fördern. Am Donnerstag hat Landrat Bernd Lange in Görlitz vor 80 Gästen drei besonders engagierte Vertreter von Selbsthilfegruppen einen Preis übergeben. Mit Heidi Schulz, welche die Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs Niesky“ leitet und Sigrid Wirth, die dem „Freundeskreis zur Abstinenz Niesky“ vorsteht, sind zwei Nieskyerinnen unter den Preisträgern. Der regionale Selbsthilfepreis ist 2016 zum zweiten Mal vergeben worden. Der dritte diesjährige Preisträger Frank Jähne leitet eine Selbsthilfegruppe in Ebersbach.

Landrat Bernd Lange unterzeichnete im Rahmen der Veranstaltung gemeinsam mit Geschäftsführerin Manuela Thomas vom Sozialen Netzwerk Lausitz und AOK-Geschäftsführer Ottmar Walz zudem einen Kooperationsvertrag. Gemeinsam werden neue Konzepte entwickelt und ausprobiert. So ist erst vor einigen Wochen eine Skype-Beratung des Projektträgers ans Netz gegangen. Bisher zeigt man sich mit dessen Entwicklung sehr zufrieden.

Bei der Preisverleihung im Landratsamt am Donnerstag lobte Landrat Bernd Lange den großen persönlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen. Sie seien es, die die Selbsthilfegruppen mit ihrem Herzblut und Engagement leiten. Die drei Ausgezeichneten haben den Preis auch stellvertretend für viele andere erhalten. Sigrid Wirth und Frank Jähne nahmen den Preis sichtlich erfreut und gerührt persönlich in Empfang. Heidi Schulze fehlte krankheitsbedingt. Ihre Auszeichnung nahm stellvertretend Gudrun Mähl für sie entgegen. Der hellgrün glitzernde Kristall soll der Leiterin der Nieskyer Selbsthilfegruppe demnächst von ihrer Laudatorin aus der eigenen Selbsthilfegruppe überreicht werden.

