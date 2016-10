Selbsthilfe mit Blitzerkasten Anwohner der Staatsstraße fürchten um ihre Sicherheit und starten eine Initiative.

Ulbersdorfer setzen auf Abschreckung. © Dirk Zschiedrich

Auf Ortsdurchfahrten auf Staatsstraßen gilt in der Regel eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Das lernt bereits jeder Fahranfänger. Doch schnell ist bei einigen das Wissen darum wieder aus dem Kopf. So zumindest empfinden das offenbar einige Anwohner entlang der Staatsstraße S 165 in Ulbersdorf. Fuß vom Gas heißt es auch dort. Doch wer hält sich schon an die 50 km/h? Nicht viele, berichten einige Anwohner. Sie haben jetzt zur Selbsthilfe gegriffen. Auf einem der Grundstücke wurde ein selbstgebautes Blitzgerät installiert. Die vielen Bremsspuren davor sind vermutlich auf die Schrecksekunden zurückzuführen – vor allem bei denen, die den Fuß eben nicht vom Gas nehmen. Das Problem dort: Es gibt keinen Fußweg, auch nicht bis zur Bushaltestelle. Die ist direkt an der Staatsstraße gelegen. Genutzt wird sie vor allem von Kindern und älteren Menschen.

Dazu kommt die Kreuzung am Almenhof. Wer hier in den Ort einbiegen oder wieder auf die Staatsstraße auffahren will, muss höllisch aufpassen. Ob der Blitzer nun tatsächlich abschreckende Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. Zumindest dürfte er aber einige Kraftfahrer daran erinnern, nicht mit gefühlten 100 Sachen durch den Ort zu rasen.

zur Startseite