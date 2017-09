Selbsthilfe für die Neustadt Für gemeinsame Aktionen und Projektideen gibt es jetzt eine Koordinatorin. Die sucht erst einmal einen neuen Namen.

Manuela Möser ist die Neue im Kontaktbüro der Neustadt. © René Meinig

Der Neustädter kümmert sich selbst. Hat er immer getan. Soll er auch künftig machen. Auch wenn aus dem bunten, kreativen Szeneviertel mittlerweile Ausgehviertel mit Problemecken geworden ist. Drogenkriminalität auf dem Scheune-Vorplatz, Antänzer in den Clubs, Massenschlägerei am Alaunplatz – viele Anwohner und Gäste im Stadtteil sind verunsichert. Abfinden wollen sich die Einwohner damit nicht. „Wir wollen nicht ausreißen“, sagt Ulla Wacker, die das Stadtteilhaus leitet. Sie spricht nicht von Problemen, sondern von unterschiedlichen Facetten des urbanen Lebens.

Beim Lösen hilft jetzt die Neustadt-Kümmerin. Das hatte sich ein Anwohner in einer Bürgerversammlung gewünscht. Künftig ist Manuela Möser im Ortsamt Neustadt sowie dem neuen knallig-bunten Kontaktbüro auf der Louisenstraße 32 diese Ansprechpartnerin für den Stadtteil. Dienstags, 15 bis 18 Uhr, und donnerstags, 15 bis 20 Uhr, können sich Anwohner, Initiativen und Vereine aus dem Stadtteil bei ihr melden. Sozialarbeiter der Diakonie, die Neustädter Bürgerpolizisten und Olaf Hornuf vom Scheune-Verein unterstützen sie. Die 38-Jährige vermittelt Kontakte, verbindet Einzelkämpfer und regt Ideen an, die den Stadtteil schöner und besser machen. Dabei komme es natürlich darauf an, Gründe für negative Entwicklungen zu kennen. Dass die Diplom-Psychologin Erfahrungen im Umgang mit schwierigen Personen hat, sei ein Kriterium für sie gewesen. „Insgesamt haben sich 22 Bewerber für die unbefristete Vollzeitstelle interessiert“, sagt Ortsamtsleiter André Barth. Manuela Möser hat lange in der Neustadt gelebt. Mittlerweile wohnt sie in Pieschen. Die Bautzenerin hat bisher für den Malteser-Hilfsdienst in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Zuvor half sie Langzeitarbeitslosen.

In den kommenden Wochen will sie Bewohner, Vereine und Initiativen kennenlernen. Dann soll auch klar sein, ob die Öffnungszeiten angenommen werden. Die sollen sich nach dem Bedarf der Neustädter richten, sagt Barth. Und vielleicht gibt es bald auch einen neuen Namen. „Neustadt-Kümmerin? Das trifft es nicht so ganz“, sagt Ulla Wacker. Der Neustädter kümmert sich selbst. Manuela Möser hilft dabei.

