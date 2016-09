Selbstgebrautes aus der Weinstadt In der Braumanufaktur Radebeul stellt Jens Bellmann drei Biersorten her. Sogenanntes Craftbeer. Und ärgert sich über die großen Brauereien.

Sieht doch gut aus. Jens Bellmann betrachtet in der Radebeuler Braumanufaktur ein frisch gezapftes Bier. © Norbert Millauer

Klein, grün und ein bisschen wie Tiernahrung sieht der Hopfen aus, den Jens Bellmann gerade aus dem Kühlhaus geholt hat. Für sein Bier verwendet er sogenannte Hopfenpellets. Vermahlene und gepresste Hopfendolden. „Fast alle Brauer nehmen die mittlerweile“, sagt er und legt das kostbare Gut wieder zurück ins Kühle. Später werden die Pellets für das Aroma im Bier sorgen.

Eigentlich sollte an diesem Tag gebraut werden in der Braumanufaktur Radebeul. Doch bei den angekündigten Temperaturen ist das Jens Bellmann zu heiß. Das wäre dann wirklich eine alkohöllische Gärung, so wie es auch auf dem Eingangsschild steht. Das alte Häuschen auf der Straße des Friedens liegt etwas ab vom Schuss. Und das ist auch gut so. „Wären da Wohnungen gleich nebenan, würde ich sicher Schwierigkeiten bekommen.“ Schließlich mag nicht jeder den Geruch von Biermaische neben sich.

Und auch wenn heute nichts köchelt und gärt, so riecht es trotzdem schön süßlich in den Räumen der kleinen Brauerei. Das könnten aber auch die Fruchtweine sein, die hier in großen Gärbottichen lagern. Jens Bellmann hat noch den Direktvertrieb der selbstgemachten Fruchtweine übernommen. Denn auch wenn seine Biere gut ankommen und viele deren vielfältigen Geschmack zu schätzen wissen, hat er mit dem Absatz noch Schwierigkeiten.

Es sind die Großbrauereien, die den Kleinen das Wasser abgraben. „Sie machen sich den Craftbeer-Trend zunutze“, sagt Jens Bellmann. Das ärgert ihn, denn die Mikrobrauereien können mit der Werbemaschinerie der Großen nicht mithalten. Außerdem hätte das Erzeugnis der Großen mit Craftbeer – was handwerklich gebraut bedeutet – nicht viel zu tun.

Vor sechs Jahren hat der 40-Jährige mit dem krausen Bart das Handwerk in einer kleinen Brauerei gelernt. Danach musste er nach einem Bandscheibenvorfall ein Jahr pausieren und hatte viel Zeit, um sich weiter damit zu beschäftigen. Das Bier, das er als Hobbybrauer zu Hause machte, fand viel Zuspruch. Und so reifte der Gedanke, eine eigene kleine Brauerei aufzubauen.

Seit drei Jahren ist er jetzt mehrmals im Monat mit der Bierherstellung beschäftigt. Während eines zehnstündigen Brautages kommen 170 Liter zusammen. Danach muss das Bier noch mindestens drei Wochen reifen. Auch das gehört für Jens Bellmann zur traditionellen Herstellung in Handarbeit dazu. Und, dass es nicht filtriert wird. Das ist auch ein großer Unterschied zum Bier der Großbrauereien, das immer wieder erhitzt wird, um das Eiweiß rauszuziehen. „Damit werden aber auch geschmacksbildende Inhaltsstoffe herausgefiltert“, erklärt der angehende Braumeister.

Den will er nämlich unbedingt bald machen, weil er mit einem Meistertitel dann auch ausbilden darf. Der Fortbestand der Braumanufaktur Radebeul wäre so gesichert, und außerdem kann er zwei helfende Hände schon jetzt gut gebrauchen. Bisher gibt es sein Bier nicht in Flaschen. Die müssten gereinigt, befüllt und etikettiert werden. Ein Zeitaufwand, den er sich momentan nicht leisten kann.

So rollen die Fässer bisher nur in die Gastronomie. Aber auch das ist nicht einfach. In Kötzschenbroda, wo sein selbst gebrautes Bier doch gut hinpassen würde, gibt es bisher keine Kneipe, die es ausschenkt. „Viele Gastronomen bieten meist nur eine Marke an“, sagt Jens Bellmann, „ihnen sind durch Sponsorenverträge oft die Hände gebunden.“

Auf Märkten und Festen hingegen lassen sich seine drei Biersorten probieren: die „Helle Freude“, das „No. 1“ und „Red Diamond“. Ein feinherbes Pilsner, ein helles Lagerbier und ein rot-blondes Bier.

So auch am vergangenen Sonnabend auf dem ersten Craftbeer-Festival Sachsens, das er organisiert hat. In der Kümmelschänke in Omsewitz kamen Kleinbrauer aus Gorbitz, Chemnitz und aus dem tschechischen Varnsdorf zusammen. Hier wurde bei Bier und Bemme, so der Name der Veranstaltung, über die Zukunft des handgebrauten Biers diskutiert. Eine Fortsetzung des Festivals im nächsten Jahr ist geplant.

zur Startseite