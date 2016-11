Selbstbewusst gegen die Buch-Giganten László Mészáros betreibt zwei Bücherläden in Neustadt und Sebnitz. Im eigenen Online-Shop kämpft er um Kunden.

An die 9 000 Bücher hat László Mészáros in seiner Buchhandlung am Sebnitzer Markt vorrätig. In der Bücherinsel in Neustadt sind es noch einmal so viele. Beim Preis hat er keinen Spielraum. Da gilt eine Preisbindung – im Internet und Laden. Nicht nur deshalb sieht sich Mészáros im Kampf gegen die Web-Konkurrenz gut gewappnet. © Steffen Unger

Wenn László Mészáros den Gerüchten Glauben schenken würde, dann wäre sein Geschäft wohl schon längst zu. Immer wieder kommt ihm zu Ohren, dass seine Buchhandlung am Sebnitzer Markt bald schließen müsse. Aus wirtschaftlichen Gründen, wird gemunkelt. Und weil zu wenig Kunden kommen. „Dabei haben wir gar nicht vor, zu schließen“, stellt der Buchhändler richtig. Im Gegenteil. László Mészáros bedeuten seine beiden Geschäfte am Sebnitzer Markt und die Bücherinsel an der Böhmischen Straße in Neustadt sehr viel. Vor 21 Jahren eröffnete seine Frau den ersten Laden in Neustadt, zwei Jahre später folgte der zweite in Sebnitz. „Das Geschäft ist mein Leben, meine Lebensgrundlage“, betont der Unternehmer.

Auch, wenn die Situation für kleinere Händler wie ihn nicht besser geworden ist. „Das Internet ist unser größter Konkurrent“, sagt er. E-Book und Internethandel heißen in der Branche die Schreckensrufe. Buchbestellungen per Mausklick sind eine ernstzunehmende Konkurrenz für den klassischen Buchhandel. Früher gab es Bücher nirgendwo anders als in Buchhandlungen. Heute genügen wenige Klicks und die gewünschte Lektüre wird nach Hause geliefert. Das Internet hätte sich auf diesem Weg viele Kunden angeln können. „Aber alles Jammern hilft nicht“, ist László Mészáros überzeugt. Er und seine Mitarbeiter haben sich auf die Veränderungen eingestellt: Sie sind selbst im Internet präsent.

Unter der Homepage „Buecherklick.de“ verkaufen die beiden Läden online Bücher. Und zwar erfolgreich. Es vergeht kaum ein Tag, an dem keine Bestellung hereinflattert. Im Gegensatz zu den Web-Giganten müssen die Besteller bei László Mészáros nicht einmal Kontodaten hinterlassen. „Die Bücher werden online oder telefonisch bestellt und in den Laden geliefert“, erklärt er das Prinzip. Gezahlt wird erst bei der Abholung. Noch dazu ist dieses Verfahren meist schneller als ein normaler Paketversand. „Wer bis 15 Uhr bestellt, kann das Buch oft schon am nächsten Vormittag abholen“, schildert er. Versandkosten fallen keine an. Seit eineinhalb Jahren bietet Mészáros diesen Bestellservice bereits an.

Keinen Einfluss auf den Preis

Um noch besser aufgestellt zu sein, will er demnächst einer Genossenschaft beitreten. Seine Tochter Henriette, die die Bücherinsel in Neustadt führt, aber derzeit in Elternzeit ist, hat ihren Vater auf diese Idee gebracht. Etwa 600 Buchhändler aus dem deutschsprachigen Raum gehören dem Portal „E-Buch“ bereits an. Durch den Verband verbessern sich für den kleinen Händler vor allem die Einkaufsbedingungen. Er kann wirtschaftlicher arbeiten. Die Genossenschaft hat unter dem Titel „geniallokal“ außerdem ein Projekt gestartet, mit dem Buchhandlungen die Chance bekommen, die abgewanderten Kunden zurückzugewinnen. Online können sie sehen, welche Buchhandlung ihr Wunschbuch im Warenbestand hat. Per Internet kann das Buch dann reserviert und im Laden abgeholt werden. Oder der Titel kann bestellt und am nächsten Tag abgeholt werden. Auch ein kostenfreier Versand an die Wunschadresse ist möglich.

„Man muss immer so gut sein wie seine Mitbewerber – oder ein bisschen besser“, sagt László Mészáros selbstbewusst. Das Bestellprinzip verschafft ihm mehr Laufkundschaft. Diese können vor Ort individuell beraten werden . „Das schafft kein noch so guter Onlinehändler“, ist Mészáros überzeugt. Nach 20 Jahren Erfahrung in der Branche kann er schnell einschätzen, welches Buch zu welchem Kunden passt.

Nur in einem Punkt kann er keinen Einfluss nehmen. Und der betrifft den Preis. Denn auf Bücher gibt es eine Preisbindung. Erst nach 18 Monaten kann ein Verlag die Buchpreisbindung für einzelne Titel aufheben. Ausnahmen gibt es auch bei wiederkehrend erscheinenden Büchern. Aber grundsätzlich gilt die Preisbindung für das Onlinegeschäft genauso wie für den normalen Handel. Einen Preisvorteil gibt es für Kunden, die im Internet Bücher bestellen, deshalb kaum. „Trotzdem kommen immer wieder Kunden zu uns, die fragen, wie teuer das Buch denn bei uns ist“, schildert László Mészáros.

Kauf Lokal

