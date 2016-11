Selbstbedienung bei der Dresdner Tafel „Arme sind der Armen Teufel“: Schon seit Langem steuert die Hilfsorganisation auf das Ende zu, sagt ein Ex-Vorstand.

Tafel-Chef Andreas Schönherr ist bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch voraussichtlich dabei. © Sven Ellger

Die Dresdner Tafel steht vor dem Aus. Der Verein, der noch vor eineinhalb Jahren etwa 80 Mitglieder hatte, ist der aktuellen Auseinandersetzung nicht gewachsen. Davon ist ein Insider überzeugt, der im Vorstand mitgearbeitet hat und anonym bleiben möchte. 2015 hat er das Handtuch geworfen. Die Mehrheitsverhältnisse im Tafelverein seien so gewesen, dass die Vorstandsarbeit „auf Dauer keinen Sinn mehr machte“, sagte er im SZ-Gespräch. „Man muss sich raussuchen, gegen welchen Misthaufen man anstinken kann und wo es sich nicht lohnt.“ Bei der Dresdner Tafel hat es sich für ihn damals nicht mehr gelohnt. Jetzt sieht er sich in seinen Prognosen bestätigt.

„Die heutige Situation war für Insider, die mit der Tafel gearbeitet haben, schon seit anderthalb Jahren erkennbar“, sagt der Dresdner. Beginnend ab Februar 2015 habe es eine stärker werdende „Tendenz in Richtung Selbstbedienung“ gegeben. „Letztendlich sind die eigentlich alle selbst bedürftig“, urteilt er über die Verantwortlichen im Verein. Es sei unerträglich, „dass der eine Arme des anderen Armen Teufel ist“. Im Klartext: Er wirft der aktuellen Tafel-Spitze vor, sich zulasten der Kunden selbst zu bedienen. Diese Aktivitäten zu stoppen, die gesamte Organisation transparent zu machen und alle Entwicklungen im Blick zu behalten, „wäre damals ein 60-Stunden-Job gewesen“. Weil es aber für einen solchen Schnitt keine Mehrheit gab, habe er sich 2015 aus dem Verein verabschiedet.

Trotz der Mauschelei- und Selbstbedienungsvorwürfe gegen den Vorstand hat sich bisher kein Geldspender zurückgezogen, sagte gestern der Leipziger Rechtsanwalt Jonas Kahl, der die Tafel-Verantwortlichen vertritt. Wie bisher üblich, würden auch weiter Lebensmittel ausgegeben.

Unterdessen ist Vorstand Andreas Schönherr fast wieder auf dem Damm. Er hatte am vergangenen Mittwoch, wenige Stunden vor der an diesem Tag angesetzten Mitgliederversammlung, einen Kreislaufkollaps erlitten. Bei der morgen Abend um 18 Uhr geplanten Mitgliederversammlung in der Tafel-Zentrale ist er voraussichtlich dabei, kündigte Kahl an. (SZ/csp)

zur Startseite