Selbstbedienung auf dem Spargelfeld Diebe haben bereits zweimal Spargel geklaut. Ihre Ausbeute war nicht groß, dafür der Schaden auf dem Feld.

In der Nacht zum Freitag haben Diebe bereits das zweite Mal Spargel gestohlen und Dämme auf einem der Spargelfelder des Spargelhofes Pulsitz zerstört. © privat

Familie Schertenleib und die Mitarbeiter ihres Spargelhofes sind entsetzt. Bereits zum zweiten Mal haben Diebe Folien von Spargeldämmen gezogen und versucht, mit einem oder mehreren Spaten den Spargel zu stechen.

„Die Polizei wurde von uns informiert. Sie wird jetzt öfter, vor allem in den Nachtstunden, in der Nähe der Spargelfelder Patrouille fahren“, so Alexandra Schertenleib. Auch Vater Andreas Schertenleib will öfter die Felder kontrollieren, damit die Diebe keine dritte Chance haben.

„In der Nacht zum Freitag wurde auf dem Feld gegenüber von Cordis wieder Spargel geklaut und die Dämme erneut auf unprofessionelle Weise demoliert“, so Alexandra Schertenleib. Auch der Container wurde aufgebrochen. In ihm befinden sich die Spargelspinnen, die bei der Ernte zum Einsatz kommen, um die Folien anzuheben. „Entwendet wurde zum Glück nichts“, so Alexandra Schertenleib.

Die Qualität der Diebesbeute müsse aufgrund des sehr unprofessionellen Vorgehens mit dem falschen Werkzeug sehr schlecht sein. Doch das ist kein Trost angesichts des Schadens an den Dämmen und Pflanzen, die durch die Diebe zerstört worden sind. „Da die Pflanzen momentan weiter wachsen, können wir dies noch nicht einschätzen. Erst nächstes Jahr wird sich zeigen, ob die Herzen der Wurzeln stellenweise irreparable Schäden davongetragen haben, da wir dann erst das neue Wachstum genau analysieren können“, so Alexandra Schertenleib. Die Spargelpflanze bestehe aus einzelnen fingerähnlichen Knospen. Es könnte passiert sein, dass ein Teil dieser Knospe verletzt wurde. „Wir haben momentan viel Aufwand, die Dämme wieder aufzubauen. Weil die Folie auf den Dämmen liegt, können wir nicht mehr mit dem Traktor und der Fräse neue Dämme hochziehen. Die müssen händisch mit Schaufel und Spaten nachkonstruiert werden. Das ist mitten in der Ernte kaum möglich“, sagte Alexandra Schertenleib.

Zum ersten Mal haben Diebe in der Nacht zum 14. April Spargel gestohlen und vier Zeilen zerstört. „Die Folie wurde heruntergezogen und ebenfalls mit einem Spaten versucht, Spargel zu ernten. Bei den niedrigen Temperaturen zu dieser Zeit, muss die Ausbeute im Vergleich zum angerichteten Schaden sehr gering gewesen sein“, so Alexandra Schertenleib. Sie und die Familie hielten diesen Diebstahl und die damit verbundene Zerstörung für eine „Eintagsfliege“. „Wir dachten, weil Ostern ist, wären die Diebe so scharf auf den Spargel“, sagte Alexandra Schertenleib. Sie hoffe, dass sich das nicht noch einmal wiederholt. Bisher seien etwa 200 Kilogramm des königlichen Gemüses gestohlen worden. „Durch die Zerstörung und Herstellung der Dämme haben wir einen Ernteausfall von fünf bis acht Tagen in den betroffenen Zeilen“, so die Fachfrau vom Spargelhof.

Trotz dieser widrigen Umstände und ungünstiger Temperaturen ernten die Mitarbeiter auf den Feldern um Pulsitz genügend Bio-Spargel, sodass sowohl den Kunden im Hofladen in Pulsitz, auf den Märkten und den gewerblichen Abnehmern ausreichend angeboten werden kann. „Ein Problem wird es eher, wenn es längere Zeit warm wird. Dann gibt es zu viel Spargel“, sagte Andreas Schertenleib. Der Spargelhof Pulsitz baut auf sechs Hektar Bio-Spargel an.

Die Preise dafür sind konstant geblieben und orientieren sich an denen des vergangenen Jahres. Ein Kilogramm Bio-Spargel Klasse I kostet wie zu Saisonbeginn zehn Euro. Der Spargelhof habe nicht vor, die Preise anzuheben. Familie Schertenleib bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges auf den Feldern bemerken, die Polizei zu informieren.

