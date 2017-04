Selbstauskunft statt Überfliegung Der AZV will 2019 Entgelte für Niederschlagswasser einführen. Dabei setzt er auf die Billigmethode, um versiegelte Flächen zu erfassen.

Ein grafisches Muster – gezeichnet von Regentropfen: Ab 2019 will auch der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal Gebühren für eingeleitetes Oberflächenwasser erheben. © Symbolbild/dpa

Ab 2019 will auch der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal Gebühren für eingeleitetes Oberflächenwasser erheben. Nicht ganz freiwillig, weil es aus Sicht des Verbandes nicht notwendig ist. „Wir sind aber gesetzlich verpflichtet, das als letzte Mohikaner einzuführen“, sagte Verbandschef Dirk Schilling. Den Beschluss für die Einführung der „Niederschlagswasserentgelte“ ist schon im Dezember gefasst worden. Seit gestern gibt es nun auch einen genauen Terminplan zur Umsetzung. Am 1. Januar 2019 soll es so weit sein.

Jeder, der Oberflächenwasser in öffentliche Abwasserleitungen einleitet, wird dann zahlen müssen. Der Verband bekommt dadurch nicht mehr Einnahmen, sie werden nur anders verteilt. Die Einleiter müssen dann ein Schmutzwasserentgelt und ein Niederschlagswasserentgelt zahlen. Besonders treffen wird es die Grundstückseigentümer mit großen versiegelten Flächen. Einkaufsmärkte, Firmen mit großen Dächern, mit betonierten oder asphaltierten Flächen. Gepflasterte Flächen, auf denen das Wasser versickern kann, sollen dagegen herausgenommen werden, sagte Schilling. „Das müssen wir aber noch rechtlich prüfen lassen. Die Gebühr soll ja fördern, dass man Flächen nicht versiegelt.“

Häufig lassen die Verbände ihre Gebiete überfliegen, um das Ausmaß der Versiegelung festzustellen. Der AZV Döbeln-Jahnatal will aber auf eine Überfliegung verzichten. Das sei zu teuer, begründet Schilling. Außerdem drängt die Zeit. Bei Schnee ist die Überfliegung sinnlos und auch wenn die Bäume belaubt sind. Das wäre erst im kommenden Winter möglich gewesen. Stattdessen setzt der AZV auf Selbstauskunft der Grundstückeigentümer. Ab August werden alle rund 6 500 Grundstückseigentümer angeschrieben, die ans öffentliche Abwassernetz angeschlossen sind, und zur Selbstauskunft aufgefordert. Die Gebühren fürs Niederschlagswasser werden nach der Größe der versiegelten Flächen berechnet.

Stephan Baillieu, Geschäftsführer des AZV glaubt, dass das funktionieren wird. „Wenn ein Grundstückseigentümer absolut nicht mitspielen will, wird eben eine Versiegelung von 100 Prozent angenommen“, sagt er. Bei auffälligen Abweichungen der Angaben könne es auch Überprüfungen von Grundstücken geben. Wie Baillieu sagte, werde man auf größere Firmen zugehen und vorher mit den Geschäftsführungen sprechen, um Verstimmungen vorzubeugen.

Seit 2009 hat der AZV seine Abwassergebühren nicht geändert. Die Anpassung der Schmutzwassergebühr wird voraussichtlich mit Einführung der Niederschlagsentgelte im Jahr 2019 erfolgen, sagte Baillieu. Dazu müsste der Kalkulationszeitraum noch einmal um ein Jahr verlängert werden.

Schon vor 15 Jahren hatte der AZV erwogen, eine Gebühr für Regenwasser einzuführen. Damals war eine Überfliegung des Verbandsgebiets erfolgt. Die gesetzlichen Spielräume waren aber beträchtlich größer. Weil die Kosten für die Beseitigung des Oberflächenwassers unter 15 Prozent der Gesamtkosten blieben, konnte die Einführung abgebogen werden. Weil der AZV auch heute wirtschaftlich gut dasteht, würden die Verbandmitglieder gern auf das Aufspalten der Abwassergebühr verzichten. Aufgrund eindeutiger Rechtssprechung drängt die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises aber auf die Einführung der Niederschlagswasserentgelte.

