Selbst Königshufen wäre ein reizvoller Drehort Görlitz ist Europas Top-Drehort. Peter Hartwig hat hier schon einige Filme gemacht und sagt, was er toll findet.

Als Produzent bei „Goethe“ (2008) Viele Außendrehs gab es zu „Goethe“, fast der gesamte Untermarkt war Filmset – und auch im Innenhof des Rathauses wurde gedreht (Foto).

Als Setfotograf bei „Zum Geburtstag“ (2012) „Zum Geburtstag“ mit Marie Bäumer und Mark Waschke war eine eher unauffällige Produktion, gedreht wurde im Schloss Tauchritz und bei Rietschen.

Als Produktionsleiter bei „Frantz“ (2015) Für den Film „Frantz“ wurden unter anderem Szenen auf dem Görlitzer Nikolaifriedhof gedreht. Die Empfehlung dazu kam von Peter Hartwig. Fotos: X-Verleih/dpa)

Mal als Produzent, mal als Set-Fotograf, mal als Berater aus der Ferne, mal als Herstellungsleiter: Peter Hartwig hat in den vergangenen Jahren so manche Filmproduktion in Görlitz begleitet. Er arbeitet freiberuflich, hat sein Büro in Potsdam Babelsberg, ist also nah dran am Geschehen. Dass Görlitz am Dienstag in Brüssel als bester europäischer Drehort des Jahrzehnts ausgezeichnet wurde, kann er gut nachvollziehen. Im SZ-Gespräch erzählt er, was ihn auch nach vielen Jahren immer noch so an der kleinen Stadt an der Neiße reizt.

Herr Hartwig, erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch in Görlitz?

Oh ja, wenn es auch lange her ist. Damals war ich noch Kind und wir besuchten meinen Vater. Er drehte zwischen 1978 und 1980 in Görlitz einen Mehrteiler, die deutsch-sowjetische Koproduktion „Karl Marx – Die jungen Jahre“. Damals stellte Görlitz die Stadt Trier dar. Vor der Wende war Görlitz ja eine marode Stadt, für Filmemacher war das reizvoll.

2015 war der junge Marx wieder Filmthema – nun in einem sanierten und als Filmstadt etablierten Görlitz. Wann haben Sie es als solches wiederentdeckt?

Das war schon 2005, als wir für eine ZDF-Doku über Beethoven und Einstein einen Drehort suchten, etwas ganz Spezielles. Ich erinnerte mich an das alte Görlitz und war natürlich erstaunt über den inzwischen tollen Zustand. Im Herbst 2005 drehten wir.

Nicht Ihr letzter beruflicher Besuch in der Stadt.

Nein. Für den Film „Goethe“ sollte ich nach Locations suchen. Ich war relativ sicher, dass Görlitz eine gute Ausgangslage hat. Ich fotografierte verschiedene Orte, legte sie vor und man war sehr angetan. Es war die erste größere deutsche Produktion nach der Wende hier in der Stadt.

Inzwischen sind etliche dazugekommen, kleinere und größere, deutsche und internationale Filme. Warum suchen Produzenten immer wieder das Städtchen an der Neiße auf?

Görlitz hat eben einen speziellen Charme, schon allein mit seiner Altstadt, dem Gründerzeitviertel. Aber das ist es nicht allein. Es ist als Filmstadt so attraktiv, weil man hier mit offenen Armen empfangen wird, weil man spürt, dass die Bevölkerung Lust auf Film hat. Es ist unkompliziert, Motive zur Verfügung gestellt zu bekommen und sei es einen belebten Marktplatz. Außerdem ist die Lage ok: eine Stunde vom Flughafen, Autobahn in der Nähe, damit nicht wirklich weit ab vom Schuss. Und natürlich gibt es tolle Restaurants und Hotels.

Nun stehen bei Produzenten auch andere beliebte Drehorte auf den Listen – im Osten vor allem der Harz oder Berlin. Wo ordnen Sie persönlich Görlitz denn da ein?

Schon relativ weit oben. Die Stadt hat eben viel an Äußerem zu bieten. Nicht jeden Film kann man in Berlin drehen.

Görliwood scheint historische Stoffe abonniert zu haben, sogar Nazi-Fahnen wehten hier schon des Öfteren an Filmsets. Ist hier kein Pflaster für zeitgenössische Filme, vielleicht mal eine Komödie?

Historische Stoffe liegen in Görlitz nun mal in der Natur der Sache. Zwar haben auch andere Städte eine tolle Altstadt, aber die in Görlitz ist insgesamt weder totsaniert noch baufällig. Umso mehr saniert wird, umso schwieriger wird es natürlich, die passenden Orte zu finden. Der Untermarkt sieht inzwischen ja auch deutlich anders aus als 2009, als wir „Goethe“ drehten. Trotzdem gibt es in der Stadt noch genügend Ecken, die gute Drehorte hergeben. Selbst das Neubaugebiet in Königshufen ist reizvoll. Man muss die Stadt tatsächlich nicht immer mit historischem Stoff in Verbindung bringen.

Aber als der französische Regisseur Francois Ozon Sie anrief, weil er eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg drehten wollte, fiel Ihnen auch gleich Görlitz ein.

Absolut, ähnlich wie beim „Vorleser“, damals schickte ich auch den Drehortsucher nach Görlitz. Bei „Frantz“ von Francois Ozon las ich das Drehbuch und dachte schon bei der Eingangsszene: Das muss unbedingt auf dem Nikolaifriedhof in Görlitz gedreht werden.

Was halten Sie denn von dem Preis „Bester Drehort“, den das Netzwerk der Europäischen Filmkommission jetzt an Görlitz vergeben hat?

Offen gestanden, es ist natürlich nichts Konkretes. Aber natürlich bleibt ein Ort umso mehr im Gespräch, je mehr sein Name irgendwo auftaucht.

