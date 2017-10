Handball Selbst im Weg gestanden Die SG Zabeltitz/Großenhain unterliegt in Dresden 25:27 und erwartet den Tabellenführer.

Am vergangenen Samstag reiste die Spielgemeinschaft Zabeltitz/Großenhain in die Landeshauptstadt zum nächsten Pflichtspiel in der Handball-Verbandsliga der Männer. Bisher hatten sich die SG-Handballer in der schon etwas in die Tage gekommenen Lok-Halle immer schwer getan – und so sollte es auch diesmal sein.

Zu Beginn der Begegnung fanden die Gäste nicht richtig ins Spiel. Hatte man in den letzten Partien doch meist vom Start weg auftrumpfen und sauber abschließen können, so standen sich durchweg alle Spieler aus der Röderstadt diesmal selbst im Weg. Fehlerhafte Absprachen, zu wenig Witz beim Abschluss und ungenügende Aggressivität in der Abwehr ließen die Jungs um Trainergespann Jurack/Schumacher schnell ins Hintertreffen geraten. Der zeitweise schlau stehende Stefan Kositz im Tor war dabei vor allem der Grund, dass man sich zur Halbzeit mit nicht mehr als zwei Treffern im Rückstand sah.

Auch nach dem Wechsel konnte die Unsicherheit und das Unvermögen, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen, nicht abgestellt werden. Lediglich in der Schlussphase hinterließ Zabeltitz/Großenhain den Anschein von Siegeswillen, mit dem die SG versuchte, den 6-Tore-Rückstand auszugleichen. Doch an diesem Tag fehlte es wohl auch an Kondition, so dass sich die Gäste mit 25:27 geschlagen geben mussten. Man kann nur hoffen, dass sich die SG-Spieler auf die guten Partien zu Beginn der Saison besinnen, um am Samstag gegen Tabellenführer Radeberg eine starke Leistung abrufen zu können. (SZ)

