Selbst gepflückt schmeckt besser Weniger Äpfel, mehr Selbstpflücker: Warum das so ist und welche Folgen das hat.

Die Gelegenheit genutzt: Familie Mundt aus Dresden und ihr Besuch aus Idstein im Taunus deckte sich am vergangenen Sonnabend bei der Apfelernte bei Röhrsdorf mit Äpfeln für die nächsten Wochen und Monate ein. © Marko Förster

Schnell noch Nachschub für Kuchen, Bratapfelzeit und winterliche Vitaminreserve pflücken? Wer das am vergangenen Wochenende getan hat, war klug. Denn die Zeit des Apfel-Selbstpflückens ist bei den Obstbauern in der Region so gut wie vorbei. Nur bis Ende dieser Woche gibt es auf Becks Obsthof in Borthen dieses Angebot noch. Die Fläche, die Thomas Beck wie immer für die Selbstpflücker bereitgestellt hat, ist damit drei Wochen eher abgeerntet als sonst. Beim Obsthof Rüdiger auf der Pillnitzer Landstraße 301 in Dresden kann man bestimmte Sorten noch bis 30. Oktober pflücken. Gründe für das frühe Ernte-Ende gibt es mehrere. So hat die Zahl derer, die sich ihr Obst selbst pflücken gehen, insgesamt zugenommen: Es macht Spaß und ist auch preiswerter. Der Trend nimmt bei allen Obstarten zu. Auch wenn das einige falsch verstehen und mit dem Auto auch dort, wo es nicht erlaubt ist, bis an die Bäume fahren und sich den Kofferraum vollpacken. Die legalen Selbstpflücker kommen bei Becks von überall her – von um die Ecke und natürlich aus Dresden, aber auch aus Freiberg, Dippoldiswalde und sogar aus den alten Bundesländern. Einige sind Stammpflücker, andere entdecken die Eigenversorgung neu.

Während mehr Leute auf die Plantagen gingen, gab es in diesem Jahr gleichzeitig weniger Äpfel. Das konkrete Ergebnis liegt zwar noch nicht vor, aber kurz vor dem Abschluss der Erntesaison steht für Sachsen fest: 2017 wurden rund ein Drittel weniger Äpfel geerntet als im Vorjahr. Bei den Hauptsorten sind es insgesamt rund 67 000 Tonnen, voriges Jahr waren es über 91 000.

Gala auf dem Vormarsch

Die Ursachen für die geringere Ernte sind im Wesentliche ein Frost-Einbruch am 20. April und vier Wochen nasskaltes Nachblühwetter. Hinzu kommt das notwendige Entfernen überschüssiger Früchte vor allem bei der beliebten Sorte Pinova. Am wenigsten schadete das Wetter den Sorten Gala, Jonagold und Shampion. Im Vergleich zu den anderen deutschen Anbaugebieten sind die sächsischen dieses Jahr jedoch von größeren Schäden verschont geblieben. Deutschlandweit wird von der geringsten Ernte seit 20 Jahren gesprochen. Europaweit ist es die schlechteste Ernte der letzten zehn Jahre. Für die hiesigen Obstbauern bedeutet das gute Absatzmöglichkeiten für gute Qualitäten, sagt Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst.

Der Apfel ist das Hauptgeschäft der Obstbauern in der Region. Bei Beck wächst er auf 160 Hektar. Hinzu kommen bei ihm Süß- und Sauerkirschen, Pflaumen sowie Erd-, Him- und Brombeeren. Insgesamt haben sich Sorten und Mengen in den vergangenen Jahren jedoch geändert. Der Gala-Apfel ist nach wie vor der in Sachsen am meisten angebaute. Die Sorte hat seit 1992 den größten prozentualen Zuwachs: von zwei auf 15 Prozent der Anbaufläche. Für Sachsen gilt zudem: mehr Obst auf weniger Fläche. Auf rund 800 Hektar weniger als 1992 wird jetzt mehr als doppelt so viel geerntet.

Weniger Obst bedeutet höhere Preise. Das gilt dieses Jahr auch für die Äpfel. In den Hofläden findet man die besseren und günstigeren Angebote, sagt Jentzsch. Bei Beck kostet das Kilogramm Gala und Pinova 1,35 Euro, bei Rüdiger in Dresden sind es 1,30 Uhr. Die Nachfrage in den Hofläden bestätigt, dass die Leute nicht nur gern vor Ort pflücken, sondern auch hier kaufen.

Herbstmarkt und Apfelfest am Wochenende, jeweils 10 bis 17 Uhr, Bauernmarkt Röhrsdorf, u.a. Führungen durch Obstsortengarten mit über 200 Sorten in Röhrsdorf, Sonnabend, 15 Uhr, Sonntag 11 Uhr.

