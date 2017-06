Sekundenschnell durch dickes Holz Das Team der Feuerwehr Schönberg hat in diesem Jahr den Sägewettbewerb zum Dorf- und Feuerwehrfest in Massanei gewonnen.

Showsäger Enrico Kletke und seine Assistentin zaubern aus Baumstämmen Figuren. © Lars Halbauer

In nur 20,21 Sekunden war es Sebastian Blech und Uwe Müller gelungen, einen 30 Zentimeter dicken Stamm in Handarbeit zu zersägen. Damit waren sie die schnellste von insgesamt sieben Mannschaften.Das Team der Feuerwehr Schönberg hat in diesem Jahr den Sägewettbewerb zum Dorf- und Feuerwehrfest in Massanei gewonnen.

Beim Sägen aus der Reihe fiel in diesem Jahr der Schnitzer und Holzbildhauer Enrico Kletke aus Mittweida. Mit einer Kettensäge gestaltete der Künstler aus einem Lärchenstamm spontan einen Tannenbaum mit einer Eule. Mit dem Schnitzen angefangen hat der 43-jährige Künstler mit dem sechsten Lebensjahr. Seit 21 Jahren arbeitet er mit der Kettensäge. Während das Schnitzen früher sein Hobby war, machte er sich nach der Lehre selbstständig. Mit seiner Kunst ist er für die Firma Stihl deutschlandweit unterwegs. Auch an der Veranstaltung „Kunst am Wasser“ an der Talsperre Kriebstein nimmt er teil.

Weil die Mitglieder des Feuerwehr- und Heimatvereins Massanei alljährlich für das Dorf- und Feuerwehrfest eine Attraktion sucht, luden sie Enrico Kletke ein. Die Intention: Ein Holzkünstler passt gut zum Sägewettbewerb. „Wir wollten auch den Kindern und Jugendlichen etwas bieten“, sagt Vereinschef Ralf Ullrich. Weitere Attraktionen auf dem Fest waren unter anderem eine Schatzsuche für die Kinder sowie eine Fahrzeugschau mit Fahrzeugen aus dem ersten Weltkrieg. (hk)

